Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

Gibanje ni rezervirano za mladost. Prav nasprotno – v zrelih letih postane temelj za ohranjanje zdravja, samostojnosti in življenjske radosti. Redna telesna dejavnost lahko prepreči ali omili mnoge težave, povezane s staranjem, izboljša počutje in okrepi občutek lastne vrednosti. Če kdo, potem to potrjuje Edi Tuš, 71-letni upokojenec, ki v tretjem življenjskem obdobju odkriva čare aktivnega življenja.

Naš sogovornik tedensko redno trenira in sodeluje na tekaških prireditvah, tudi v tujini. Gibanje vidi kot dolgoročno naložbo v zdravje.

Z njim smo se pogovarjali pred letošnjim Aktivnim dnevom starejših, ki bo potekal v okviru Evropskega tedna športa 2025, ko bodo številne aktivnosti po vsej Sloveniji namenjene prav starejšim generacijam. Zgodbe, kot je njegova, so opomnik, da za gibanje nikoli ni prepozno in da lahko vsaka nova etapa v življenju postane priložnost za zdrav začetek.

Tek, plavanje in fitnes – vsak teden, vse leto

Edi Tuš ima svojo tedensko rutino urejeno skoraj kot profesionalni športnik, le da se pri njem vse vrti okoli zadovoljstva, ne rezultatov. »Trikrat tedensko hodim v fitnes, dvakrat ali trikrat tečem, v sezoni pa še enkrat tedensko plavam s skupino. Zdaj, ko imam več časa, je to lažje,« pravi z zanosom.

Šport v družbi je vedno boljša izbira. FOTO: osebni arhiv

V njegovem primeru ne gre zgolj za vzdrževanje telesne kondicije, temveč za način življenja, ki se je oblikoval postopoma, a ga danes izpolnjuje na vseh ravneh. Čeprav je bil vedno rad v gibanju, »že od mladosti mi gibanje ni bilo tuje, a ne bi rekel, da sem bil posebej organiziran športnik,« je redno in zavestno vadbo začel šele po petdesetem letu. Ključno vlogo je pri tem odigrala skupnost: »Vključil sem se v tekaški klub in hitro ugotovil, kako pomembna je dobra druščina. Hitro sem se bolje počutil, fizično in psihično.«

Danes je v boljši formi, kot je bil v mlajših letih. »Poleg telesne pripravljenosti mi gibanje daje boljšo samopodobo, več notranje moči in jasnosti. Pa še nekaj je: neprecenljivo je, da se ob tem družimo. Smo skupina, ki skupaj trenira, se spodbuja in si stoji ob strani. Ne hodimo le na teke, skupaj gremo tudi na filmski večer, na pohode, tekmovanja doma in v tujini.«

Za Edija Tuša gibanje ni zgolj telesna dejavnost, ampak je pomemben družbeni in čustveni steber njegovega vsakdana. V obdobju življenja, ko se marsikomu skrči družabni krog, iz tedenskih treningov črpa energijo, motivacijo in pripadnost skupnosti, ki mu daje moč. »Če bi tekel sam, bi ostal v svoji coni udobja. V skupini pa greš vedno malo dlje, kot si mislil, da zmoreš,« še dodaja.

Navdih za druge: »Začnite postopoma in z glavo«

Veliko starejših si želi postati bolj aktivnih, a jih pri tem pogosto ustavi misel, da je zanje že prepozno. Edi s svojo zgodbo to predstavo odločno zavrača. »Če si zdrav in nimaš večjih težav, nikoli ni prepozno. Pomembno pa je, da začneš postopoma in pametno. Nič na silo. In če je možno, v dobri družbi, to res pomaga,« pravi iz izkušenj.

Po nekaj pretečenih maratonih in polmaratonih danes bolj stavi na desetke. FOTO: osebni arhiv

Tudi sam se je na pot v svet rekreativnega gibanja podal ob podpori bližnjih. Žena ga je najprej spodbudila, da se vpiše na fitnes, sin pa ga je povabil na prve tekaške korake. »Na začetku se mi je zdelo, da ne bom sposoben preteči niti kilometra. Že kilometer se mi je zdel grozna razdalja. Na fitnesu mi je potem uspelo na začetku in koncu vadbe na stezi preteči po dva kilometra.« Tako je spoznal, da bo morda lahko pretekel tudi več. Ko je tek s steze prestavil v naravo, so se kilometri začeli kopičiti. »Sin je takrat ravno študiral na fakulteti za šport in me je včasih povabil na tek. Potem sva ugotovila, da mogoče pa to res zmorem.« In ko je nekoč prvih deset kilometrov pretekel z lahkoto, tudi tako, da se je vmes pogovarjal, ga je sin spodbudil: »Če si sposoben preteči deset kilometrov in ves čas čvekati, potem si sposoben iti tudi na maraton.« In tako je dva meseca pozneje na Ljubljanskem maratonu pretekel prvo enaindvajsetico od mnogih. »To sem pretekel brez težav in moram reči, da je tisti občutek, ko sem prišel v cilj, neverjeten. Tistega občutka v cilju ne pozabiš nikoli.«

In tako se je začelo njegovo tekaško življenje. Pretekel je tudi tri maratone. »Pri 61 sem nekako začutil, da bi to poskusil, in sem potem še ene dva pretekel, potem sem pa ugotovil, da je to vseeno prenaporno.« Z leti je tako svoje cilje prilagodil. Pretekel je še nekaj polmaratonov, danes pa tekmuje na desetkilometrskih razdaljah, ki jih brez posebnih priprav opravi že v okviru rednih treningov. »Zame je to idealna dolžina. Po treningu je občutek vedno fantastičen. Ko veš, da si nekaj naredil zase.«

Tudi pri prehrani in življenjskem slogu skuša najti ravnovesje, ne stremi pa k popolnosti. »Z ženo se trudiva, da jemo čim bolj kakovostno in da imava dober spanec, a se ne omejujeva preveč. Pomembno je ravnovesje, gibanje pa je zame tisti trdni steber, na katerem vse drugo stoji.«

Na vprašanje, kaj ga najbolj motivira, odgovori brez pomisleka: »Moj cilj ni rezultat. Moj cilj je, da bom lahko tekel še dolgo. Čim dlje, čim pozneje v življenju. To mi pomeni največ.«

Aktivni dan starejših: gibanje za vse generacije

Zgledi, kot je zgodba Edija Tuša, kažejo, da za začetek gibanja ni nikoli prepozno. Tudi zato bo Aktivni dan starejših, ki ga v okviru Evropskega tedna športa pripravlja Olimpijski komite Slovenije, še posebej nagovarjal starejšo populacijo.

Dogodek bo potekal 30. septembra 2025 in takrat se bodo lahko starejši na številnih prizoriščih po vsej državi vključili v brezplačne vodene vadbe, pohode, plesne delavnice in druge prilagojene oblike gibanja. Vse z namenom, da (znova) odkrijejo radost aktivnega vsakdana.

Nikoli ni prepozno, da se začnemo gibati. FOTO: Depositphotos

Evropski teden športa bo med 23. in 30. septembrom 2025 in nosi slogan #BodiAktiven, izhodišče evropske iniciative #BeActive. V Sloveniji ga organizira Olimpijski komite Slovenije s ciljem, da gibanje približa vsem. Več informacij o dogodkih in možnostih sodelovanja najdete na uradni spletni strani: ewos.olympic.si.

V tem času po vsej državi potekajo številne brezplačne športne dejavnosti, med drugim vodene vadbe, predstavitveni treningi, športni izzivi in delavnice, ki so namenjeni otrokom, staršem, rekreativcem in tistim, ki šele začenjajo svojo gibalno pot.

Naj bo vsak dan priložnost za gibanje Navdihujoča zgodba Edija Tuša je opomnik, da ima vsakdo priložnost, da zaživi aktivneje. Gibanje v starejših letih pomeni več kot le dobro fizično počutje: pomeni druženje, samozavest, duševno zdravje in predvsem občutek, da zmoremo. Evropski teden športa je odlična priložnost, da tudi starejši preizkusijo nekaj novega. Gibanje ni le vsakodnevna izbira, temveč naložba v prihodnost. Vsak korak, vsak premik in vsak dih ob gibanju je potrditev, da staranje ni upadanje, temveč priložnost za novo moč.

