Telesna vadba je ključni dejavnik za zdravje ljudi

V nadaljevanju preberite:

Storilnost in samostojnost se s staranjem zmanjšujeta, krhkost se lahko razvija hitreje ali počasneje. Telesna vadba ostaja ključni dejavnik za zdravje ljudi, zato bi morala postati sestavni del zdravljenja. Kolesarjenje in tek ne ohranjata mišične mase v starosti, potrebne so vaje za moč; pomembne učinke je mogoče doseči tudi pri višji starosti in pri ljudeh z demenco.

Tako so ugotavljali strokovnjaki na športnem dogodku Gibalna obravnava starejših, ki je potekal na Fakulteti za šport UL, v okviru lani ustanovljenega Multidisciplinarnega raziskovalno-razvojnega centra Univerze v Ljubljani za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje.

Razpravljavci so ugotavljali, da gibanje za starejše, ob vseh znanstvenih dokazih o tem, kolikšne koristi prinaša, da deluje preventivno in zmanjšuje stroške za zdravljenje, ni ustrezno uveljavljeno v dolgotrajni oskrbi; tudi v domovih za starejše je po epidemiji covida-19 ter zaradi pomanjkanja kadra veliko manj vadbe zanje. Menili so, da bi morali različni resorji na tem področju bolj sodelovati. V nastajanju je nacionalni programa za šport in bo sredi maja v javni obravnavi. Na fakulteti za šport so v osnutek tega programa zapisali, da bi v prihodnjih desetih letih poskušali zagotoviti vsaj dve uri brezplačne vadbe na teden po Sloveniji za starejše od 65 let.

Med drugim so ugotavljali, da bi telesna vadba morala postati sestavni del zdravljenja. Želijo si, da aplikacija SLOfit postane nacionalni program. Gibanje v vodi za seniorje na Fakulteti za šport izvajajo že 26. leto.