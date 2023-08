Telovadijo in pridobivajo nove prijatelje

Po triletnem premoru zaradi epidemije covida-19 bo letos Društvo Šola zdravja ponovno organiziralo vseslovensko srečanje skupin Šole zdravja, ki bo v soboto, 2. septembra, v Vinici v Beli krajini, ob reki Kolpi. Po poletnem premoru pa se spet vrača vodeno sproščanje v naravi, ki se imenuje Dihamo z naravo, enourna brezplačna aktivnost na prostem za krepitev telesnega in duševnega zdravja.

Do leta 2020 so bila vseslovenska srečanja redna, društvo je vsako leto organiziralo tudi do štiri po različnih krajih v Sloveniji. Začeli so leta 2009 v Piranu, ker so bila deset let tradicionalna, potekala so vsako zadnjo soboto konec avgusta ali na začetku septembra.« Potem je prišlo leto 2020, ko smo pripravljali srečanje na Vrhniki in se je vse ustavilo zaradi pandemije covida-19. Zdaj srečanj nimamo že tri leta in letos smo se odločili, da začnemo spet obujati srečanja vseh skupin Šole zdravja,« je povedala Neda Galijaš iz Šole zdravja.

Druženje in izmenjava izkušenj

Na vseslovenskih srečanjih se srečajo člani z vseh koncev Slovenije, saj njihov namen niso le druženje, izmenjava izkušenj, odkrivanje lepot Slovenije, spoznavanje sošolcev iz drugih krajev, marveč tudi dodatna motivacija, da naredijo nekaj dobrega zase in za svoje zdravje.

Srečanje se bo začelo v soboto z zbiranjem članov med 8. uro in 9.30 pri Žagi Benetič v Vinici, pričakali jih bodo z belokranjsko pogačo, čajem in kavo. »Srečanje bomo izvedli s sodelavci in s pomočjo belokranjskih članov društva ter prostovoljcev. Prireditev se bo začela ob 10. uri s telovadbo 1000 gibov. Nadaljevali bomo s kratkimi nagovori ter kulturnim programom, kjer se bodo predstavili tudi belokranjski folkloristi in tamburaši. Na dogodku bodo različne dejavnosti Centra za krepitev zdravja, Gasilske zveze, Policije, ZIK Črnomelj, v katere se bodo udeleženci srečanja lahko vključili. Na stojnicah bo pestra ponudba belokranjskih rokodelcev. Verjamem, da je pred nami prijeten in nepozaben dogodek, na katerega ste vsi prisrčno vabljeni,« je povedala nova predsednica društva Zdenka Kavčič, ki prihaja iz Bele krajine.

V šoli zdravja deluje 260 skupin v 95 občinah, imajo približno 5100 članov.

Polurno razgibavanje poteka ob 7.30, na prostem, v vseh letnih časih.

Med člani so večinoma upokojenci, dobrodošle pa so vse generacije.

V okviru društva, ki je bilo ustanovljeno leta 2009, deluje 260 skupin v 95 občinah, imajo približno 5100 članov. Njihov prepoznavni znak je oranžna barva in 30-minutno razgibavanje, ki poteka vsako jutro, razen ob nedeljah in praznikih, ob 7.30, na prostem, v vseh letnih časih. Vaje 1000 gibov so preproste in primerne za vsakogar, izvajajo se stoje, začne se pri dlaneh, konča pri podplatih. V 30 minutah se razgibajo vsi sklepi in mišične skupine.

Med člani so večinoma starejši in upokojenci, dobrodošle pa so vse generacije, ženske in moški, tudi otroci lahko vadijo po metodi 1000 gibov. Člane društva razgibavajo usposobljeni prostovoljci s pomočjo strokovno izobraženega kadra. Z redno vadbo krepijo telo in duha, širijo krog znancev, pridobivajo nove prijatelje in se prek društva vključujejo v lokalne dogodke.

V Beli krajini je trenutno 13 skupin v treh občinah in še ena na hrvaški strani meje. Na Dolenjskem imajo 27 skupin v 11 občinah, v Posavju 28 skupin v štirih občinah, na Savinjskem devet skupin v sedmih občinah, v Zasavju deset skupin v petih občinah. Na Primorskem deluje sedem skupin v petih občinah, na Obali 11 skupin v šestih občinah, na Notranjskem dve skupini v eni občini, in sicer v Cerknici. V osrednjeslovenski regiji imajo 58 skupin v 15 občinah. Na Gorenjskem deluje 42 skupin v 16 občinah. Na Štajerskem je 40 skupin v 15 občinah. Na Koroškem imajo deset skupin v štirih občinah in v Prekmurju 11 skupin v šestih občinah.

Dihalne vaje za umirjanje

Od leta 2020 so svojo dejavnost nadgradili s humanitarno aktivnostjo Dihamo z naravo. Namen tega brezplačnega programa je izboljšanje zdravja in počutja vseh generacij. V septembru in oktobru bodo to vadbo, ki poteka enkrat na teden, začeli ponovno izvajati.

Aktivnosti projekta Dihamo z naravo letos potekajo na 24 lokacijah po Sloveniji, med drugim v Ljubljani, Kranju, Celju, Mariboru, na Ptuju in še širše po Sloveniji. »Pri projektu se zavedamo, da sodobni človek vse težje najde mir v sebi. Posledica vse hitrejšega življenjskega tempa je čedalje bolj nemiren um, saj je živčni sistem izpostavljen nenehnim dražljajem. Tako so v enourno vadbo vključene tehnike umirjenega giba za razgibanost hrbtenice, dihalne vaje za zavestno poglabljanje diha, meditacija in tehnike tapkanja, ki še posebej blagodejno vplivajo na živčni sistem. Vse z namenom, da bi posameznik lažje prišel do občutka umirjenosti, se zavedal sebe in svojih čustev ter da bi usvojene tehnike uporabljal tudi v svojem domačem okolju,« je povedala Ana Pirih iz Šole zdravja.