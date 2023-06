Triglavske štorije z romanj Kraških gadov

V nadaljevanju preberite:

Prvič je šel v gore, in to na Triglav, pri 41 letih. Potem je to ponovil še večdesetkrat, nabrala so se leta, odvečni kilogrami pa so se raztopili, pripoveduje danes 73-letni upokojeni avtomehanik in uspešni obrtnik Marijan Zega, čigar prva strast so bili avtomobili Alfa Romeo. Zaradi njih se je njegova družina vpisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, zaradi Triglava pa je s svojimi Kraškimi gadi desetkrat prepešačil velik del Slovenije in še kos zamejstva. Iz napol zasebne planinske ture je z vključevanjem občin, skozi katere so potovali, nastala manifestacija prijateljstva in sodelovanja, ki je segla tudi preko naših meja. Dve ljubezni, ki sta zaznamovali njegovo življenje.