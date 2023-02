Trpinčila jo je in ji kradla, namesto da bi skrbela zanjo

V nadaljevanju preberite:

Koprski kriminalisti so pred kratkim spisali kazensko ovadbo zaradi velike tatvine in nasilništva zoper 65-letno Izolanko S. K. »Psihično in fizično je trpinčila mojo 86-letno mamo, ki ima demenco,« je razkrila novinarka Evgenija Carl, ki poudarja: »Nezaslišano je, da ženska še vedno dela, čeprav zagotovo ne bo prenehala trpinčiti starejših.«