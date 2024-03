Učitelj po duši, ki želi znanje deliti

V nadaljevanju preberite:

»Moj skromni prispevek pri razvoju slovenske matematike je najbrž izključno na področju prenašanja znanja na mlajše rodove,« je zapisal o svojem pedagoškem delu. Anton Suhadolc je štiri desetletja predaval matematiko in se poleg tega vse življenje ukvarjal z botaniko, zbiral rastline za herbarij, lončnice in vrste lesa ter fotografiral. Napisal je vrsto matematičnih učbenikov, pa tudi kak ducat knjig o botaniki, ker je po srcu pedagog in želi znanje deliti, pravi danes 88-letni upokojeni profesor matematike.