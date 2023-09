Učiti se z radostjo in v prijateljski skupini

V nadaljevanju preberite:

Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) vabijo k vpisu nove študente v tretjem življenjskem obdobju. Vpis poteka ta mesec, običajno do konca septembra oziroma do zapolnitve prostih mest v študijskih skupinah. Možnost vpisa v skupine s prostimi mesti pa bo tudi še v oktobru in nadaljnjih mesecih, je povedala Alijana Šantej s Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Vpis je mogoč osebno na Poljanski cesti 6, v pritličju levo, ali po e-pošti: univerza3@siol.net. Informacije je mogoče dobiti tudi po telefonu 01/433 20 90, med 9. in 15. uro. Študijsko leto 2023/24 se bo začelo v tednu od 2. oktobra. Koliko študentov bodo imeli letos, težko napovedo: »Za zdaj poteka vpis zelo uspešno. Že avgusta smo imeli več kot 100 vpisov.«

V lanskem študijskem letu je 2108 študentov zasedalo 2938 študijskih mest, saj lahko isti študent obiskuje dva ali tudi več programov.