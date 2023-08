Upokojenci ustvarjalno spodbujajo ljubezen do dreves

V nadaljevanju preberite:

Že tretje leto zapored so v okviru festivala Mladi levi v organizaciji zavoda Bunker potekale enotedenske delavnice, na katerih so sodelovali stanovalke in stanovalci Doma upokojencev Center, enote Tabor v Ljubljani. Tokrat so na pobudo lanskih udeleženk in udeležencev pozornost namenjali drevesom in naravi ter jih povezovali z umetnostjo.

Na sklepni prireditvi so v Nevenkinem gaju, ki je posvečen Nevenki Koprivšek, pokojni ustanoviteljici festivala Mladih levov in zavoda Bunker, obesili prvo tablo od 20, namenjeno predstavitvi jerebike, preostale pa bodo v prihodnjih dneh obesili na ograjo ob otroškem igrišču.