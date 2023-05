V delu vidijo veliko smisla, a zaradi slabih razmer odhajajo

V nadaljevanju preberite:

Brez povečanja financiranja sektorja dolgotrajne oskrbe in družbenega priznanja poklicev v dolgotrajni oskrbi bodo zaposleni v tej dejavnosti še naprej zapuščali delo in odhajali drugam. O menjavi službe je namreč v zadnjem letu razmišljala več kot polovica zaposlenih v dolgotrajni oskrbi, predvsem tisti srednje generacije s plačo od 1100 do 1300 evrov neto na mesec, ki delajo med 46 in 50 ur na teden s triizmenskim delom.

To je pokazala analiza ukrepov v okviru projekta Promocija poklicev v dolgotrajni oskrbi, katerega nosilka je Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, partner pa Inštitut Antona Trstenjaka. Na vprašanja so odgovarjali socialni delavci, srednje in diplomirane medicinske sestre, bolničarji negovalci, socialni oskrbovalci, strežnice in drugi.