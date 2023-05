V pokojninskem sistemu mora delo ostati vrednota

V nadaljevanju preberite:

Pokojninska reforma je nujna, vendar ne gori in ni nujno, da se zgodi na vrat na nos, čez noč, biti mora dobro premišljena. Nevarno je, da pokojnine ne bi več odsevale plač oziroma vplačanih prispevkov. Delo mora ostati vrednota tudi pri pokojninskem sistemu. Ali bo sistem vzdržen in ali bodo mladi sploh dobivali pokojnino, ne sme biti vprašanje. V zvezi s tem je treba rešiti problematiko prekarnega dela in vplačevanja najnižjih prispevkov. Prispevke delodajalcev v pokojninsko blagajno bi bilo treba izenačiti s prispevki delojemalcev. Predvsem pa je treba preprečiti zaostajanje pokojnin za inflacijo.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je povedal, da so na MDDSZ pripravili dve različici, ena je narejena po beli knjigi. Druga različica je poskus razmišljanja o tem, kako bi lahko postavili drugačen pokojninski sistem, pri čemer bi država ob upokojitvi upokojencu plačevala neki temeljni dohodek, da ne bi bil nihče pod pragom tveganja revščine; zraven bi bil dodaten steber, v katerega bi vplačevali individualno. Vsak bi iz tega prejel, kolikor bi vplačal vanj. Tako imajo urejeno na Danskem in Islandiji. Napovedal je, da bo o tem potekala javna razprava.