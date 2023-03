V razredu sem pozabila na vse težave zunanjega sveta

V nadaljevanju preberite:

Pogovor z Antico Marijanac je svojevrsten užitek, ker pripoveduje svojo življenjsko zgodbo zanimivo, s številnimi modrostmi in v izrazito žlahtnem besednjaku. Ko to omenim, oporeka: »Vedno lahko poveš boljše in lepše.« Nikoli se ni imela za nekaj posebnega, je pa bila vedno delavna in dosledna, pove vitalna gospa, ki je januarja vstopila v 88. leto. Poleg službe je opravljala vrsto drugih dejavnosti, predvsem v društvu prijateljev mladine, ki so jo polnile s posebno energijo, da je laže kljubovala življenju, ki ji večkrat ni prizanašalo.