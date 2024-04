V Toskani je spomin na partizana Dušana Bordona še živ

V nadaljevanju preberite:

Antoniu Acquistiju, 79-letnemu nekdanjemu županu toskanske občine Caprese Michelangelo, se je uresničila večdesetletna želja: na mestu, kjer sta pred 80 leti v boju z okupatorjem umrla partizana, Slovenec Dušan Bordon in Rus Pjotr Fesipovič, so pred dnevi odkrili spomenik. Na območju, kjer sicer mrgoli kulturnih spomenikov svetovnega formata – tam sta bila navsezadnje rojena slikar Michelangelo Buonarroti in vsestranski genij Leonardo da Vinci –, se še vedno z veliko naklonjenostjo spominjajo Bordona in slovenskih partizanov.