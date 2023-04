Večina domov za starejše je povišala cene oskrbe

V nadaljevanju preberite:

Po marčevski uskladitvi cen v domovih za starejše so se cene oskrbe prve kategorije v povprečju povečale za 3,3 odstotka, in sicer za 3,1 odstotka pri javnih zavodih ter za 3,6 odstotka pri koncesionarjih. Cene oskrbe je povišala večina domov, samo 15 izvajalcev ministrstvu za solidarno prihodnost ni posredovalo predloga uskladitve cen storitev.

Povprečna cena oskrbe prve kategorije je pri koncesionarjih za 22,2 odstotka višja od povprečne cene pri javnih zavodih. Najbolj so ceno oskrbe dvignili v Zavodu Karion – Dom sv. Eme, in sicer za 9,8 odstotka, najmanj pa v DSO Mengeš, in sicer za 0,2 odstotka. Po podražitvi ima najvišjo ceno oskrbe prve kategorije MGC Bistrica in znaša 37,48 evra na oskrbni dan, najnižjo ceno pa ima Dom Nine Pokorn Žalec in znaša 19,20 evra.