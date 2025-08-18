  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Generacija+

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    V Ortoimplant DENTAL SPA vsak pacient prejme individualen načrt terapije, prilagojen njegovim željam in potrebam. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    V Ortoimplant DENTAL SPA vsak pacient prejme individualen načrt terapije, prilagojen njegovim željam in potrebam. FOTO: Črt Piksi
    Promo Delo
    18. 8. 2025 | 09:34
    18. 8. 2025 | 10:46
    12:44
    A+A-

    Ste se že kdaj zalotili, da na fotografijah nasmeh zakrijete z zaprtimi ustnicami ali roko? Se izogibate določenim jedem, ker niste prepričani, da bo vaša proteza zdržala? Ste celo prišli do točke, ko ne uživate več v družabnih dogodkih in namesto da bi šli na snidenje s prijatelji in sorodniki, raje ostanete doma? In ne nazadnje: ste naveličani vsakodnevnega čiščenja proteze, neprijetnega tiščanja in občutka, da vam nikoli ne zagotavlja tiste brezskrbnosti, ki ste jo nekoč imeli?

    Proteze v kozarcu? Nikoli več!

    Proteze so preteklost! Preverite, kakšne so vaše možnosti za lep in funkcionalen nasmeh

     

    V Ortoimplant DENTAL SPA se vsak nasmeh začne z izdelavo personaliziranega načrta terapije in digitalno 2D/3D RTG-diagnostiko.

    Naredite prvi korak k zdravemu nasmehu že DANES!

    Rezervirajte svoj termin za specialistično-diagnostični pregled.

     

    All-on-4 metoda omogoča fiksne zobe že v enem dnevu in brez dolgotrajnih postopkov presajanja kosti.  FOTO: Jože Suhadolnik
    All-on-4 metoda omogoča fiksne zobe že v enem dnevu in brez dolgotrajnih postopkov presajanja kosti.  FOTO: Jože Suhadolnik

    Izguba zob, parodontoza, slabe zobne proteze in mostički so izzivi, ki močno spremenijo kakovost življenja. Številni še vedno verjamejo, da zanje ne obstaja boljša rešitev, da so težave z zobmi neizogiben del staranja ali da zaradi zdravstvenih razlogov niso primerni kandidati za naprednejše možnosti, kot so zobni vsadki.

    Tem občutkom se pogosto pridruži še strah pred zobozdravniškimi posegi. Ta je lahko posledica preteklih neprijetnih izkušenj, lahko pa nastane zaradi občutka izgube nadzora med posegom. Že misel na zobozdravniški stol pri marsikom povzroči pospešeno bitje srca, potne dlani in napetost mišic. Dentalna anksioznost lahko sčasoma preraste v pravo fobijo, ki človeka ujame v začarani krog odlašanja in slabšanja ustnega in plošnega zdravja.

    V Ortoimplant DENTAL SPA se dobro zavedajo, da obisk zobozdravnika ni le tehničen postopek, temveč tudi čustvena izkušnja. K vsakemu pacientu pristopijo z razumevanjem, sočutjem in popolno prilagoditvijo njegovim potrebam. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, ki ima več kot 30 let kliničnih izkušenj in mednarodno priznano strokovno pot, v kliniki že vrsto let uspešno izvajajo metodo All-on-4 in Zygoma All-on-4. Za paciente to pomeni slovo od bolečin, nelagodja in pomanjkanja samozavesti ter začetek novega obdobja, v katerem sta nasmeh in sproščeno druženje ob dobri hrani spet nekaj samoumevnega.

    Dr. Zdenko Trampuš, DDS, z več kot 32-letnimi izkušnjami vodi ekipo strokovnjakov, specializiranih za najzahtevnejše primere. FOTO: Črt Piksi
    Dr. Zdenko Trampuš, DDS, z več kot 32-letnimi izkušnjami vodi ekipo strokovnjakov, specializiranih za najzahtevnejše primere. FOTO: Črt Piksi

    Spremljajte novosti iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA na Facebooku, Instagramu, YouTubu, TikToku in LinkedInu. Bodite vedno na tekočem z aktualnimi informacijami, preberite zanimive zgodbe pacientov ter odkrijte najnovejše dosežke s področja inovativne implantologije.

    All-on-4: zlati standard za obnovo nasmeha

    Ko se pacient odloči, da je čas za spremembo, se pojavi vprašanje: katera rešitev bo najzanesljiveje povrnila nasmeh? V Ortoimplant DENTAL SPA je odgovor pogosto enak: All-on-4. Ta metoda je prinesla prelomnico v sodobni implantologiji, saj omogoča popolno obnovo zobovja v izjemno kratkem času in brez dolgotrajnih, napornih posegov.

    Metoda All-on-4 je po vsem svetu priznana kot najučinkovitejša in preverjena rešitev za rehabilitacijo brezzobih čeljusti. S štirimi natančno nameščenimi implantati omogoča, da pacient že v enem dnevu prejme fiksne zobe v obliki začasnega prototipa, trajna rešitev pa nastane v treh do štirih mesecih. S to rešitvijo pacientu hitro povrnejo nasmeh. Še več: pacient lahko spet brezskrbno ugrizne v tršo hrano in tudi govorjenje, ki je pogosto omejeno zaradi slabih protez, steče, kot v starih časih.

    Vendar All-on-4 ni edina rešitev, ki jo za reševanje brezzobosti ponujajo v kliniki Ortoimpalnt DENTAL SPA. Kadar zaradi pomanjkanja čeljustne kosti klasični implantati niso izvedljivi, imajo na voljo še druge napredne metode. Zygoma All-on-4 temelji na uporabi posebnih, daljših vsadkov, ki se sidrajo neposredno v ličnično kost. Tak način sidranja omogoča stabilno in dolgotrajno protetično rešitev tudi pri pomanjkanju kosti v zgornji čeljusti, pri čemer dodatni posegi, kot sta dvig sinusa ali presaditev kosti, niso potrebni.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    V nekaterih primerih se uporabljajo tudi pterigoidni implantati, ki jih namestijo v zadnji del zgornje čeljusti. Tam izkoristijo preostanek kostne mase v pterigomaksilarnem predelu in se tako izognejo invazivni kostni regeneraciji.

    Za primere, pri katerih je nosilna kost minimalna ali skoraj popolnoma odsotna, so rešitev transnazalni implantati, ki sidranje poiščejo v kosti ob nosni votlini, ter individualno izdelani subperiostalni vsadki, ki se natančno oblikujejo glede na pacientovo anatomijo in se namestijo nad kostjo pod dlesen.

    Tak pristop pomeni, da pomanjkanje kosti v Ortoimplant DENTAL SPA ni ovira za trajno in funkcionalno rešitev. Prav nasprotno, tu so specializirani za primere, ki jih drugje pogosto označijo kot brezupne.

    Dr. Trampuš na leto opravi več kot 300 implantoloških posegov ter več kot 300 kirurških konceptov All-on-4 in Zygoma All-on-4 pri reševanju brezzobosti, kar dokazuje njegovo vrhunsko kirurško spretnost in strokovnost.

    Nikjer ji niso znali pomagati, a dr. Trampuš ji je povrnil funkcionalen nasmeh

    Eden od navdihujočih primerov, kako lahko napredne implantološke rešitve popolnoma spremenijo življenje, je zgodba gospe Ajke. Leta je živela z omejitvami, ki jih je povzročala izguba zob. Iskala je pomoč pri strokovnjakih v Švici in tudi drugod na Hrvaškem, a odgovor je bil vedno enak: »Niste prava kandidatka za zobne vsadke.« Vse dokler ni obiskala klinike Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, kjer so pravi strokovnjaki za reševanje najbolj težavnih primerov brezzobosti. »Njen primer je bil izjemno zapleten, saj se je kost zaradi fiziološke atrofije umaknila,« se gospe Ajke spominja dr. Trampuš, ki so mu prav takšni primeri največji izziv. »Zaradi posebnega protokola smo ji uspeli povrniti popolnoma funkcionalen nasmeh. Vsadili smo ji zigomatične, subperiostalne in pteriogoidne implantate.« Danes se Ajka brez zadržkov smeji, uživa v hrani in se spet počuti samozavestno.

    Njena zgodba dokazuje, da so s strokovnostjo, sočutjem in najnovejšimi metodami mogoči rezultati, ki presegajo pričakovanja. Video zgodbo gospe Ajke si lahko ogledate tukaj:

     

    »Tudi ko drugi pravijo, da ne gre, mi pravimo, da gre,« je vodilo ekipe v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.

    So tudi vam že rekli, da niste pravi kandidat za zobne vsadke? Želite spremembo, ki vam bo povrnila nasmeh? Izkoristite priložnost in obiščite ekipo iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA kar v Sloveniji. Poiščite jih na sejmu MOS v Celju med 17. in 21. 9. 2025. Za dodatne informacije pokličite na +385 99 480 3700.

    Brez stresa in z največ udobja

    Ortoimplant DENTAL SPA je svetovno priznana implantološka klinika, ki združuje vrhunsko strokovno znanje, več kot tri desetletja izkušenj in uporabo najnaprednejših digitalnih tehnologij. Celoten proces zdravljenja je zasnovan tako, da pacientu zagotavlja maksimalno udobje, varnost in občutek zaupanja.

    Že ob prvem pregledu opravijo funkcionalno-diagnostično obravnavo, ortopan 2D-diagnostiko ter digitalno 3D-slikanje zgornje in spodnje čeljusti (CBCT RTG). Ta pristop zagotavlja izjemno natančno načrtovanje terapije, saj digitalne tehnologije omogočajo tridimenzionalni vpogled v strukturo kosti in zob, kar je ključno za predvidljive rezultate. Na tej osnovi strokovna ekipa pripravi individualni terapevtski načrt, prilagojen pacientovim potrebam in pričakovanjem.

    Pomembna posebnost klinike je tudi možnost analgosedacije – varnega stanja zmanjšane zavesti, v katerem pacient doživi poseg brez nelagodja, tesnobe ali bolečine. Celoten postopek je pod stalnim nadzorom izkušenega anesteziologa, kar še dodatno poveča občutek varnosti.

    DENTAL SPA protokol vključuje terapije, ki pospešujejo celjenje in izboljšujejo splošno počutje po posegu. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    DENTAL SPA protokol vključuje terapije, ki pospešujejo celjenje in izboljšujejo splošno počutje po posegu. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

    Okrevanje pospešijo z edinstvenim DENTAL SPA protokolom, ki vključuje specializirane tretmaje za zmanjšanje oteklin, pospešitev celjenja in podporo splošnemu zdravju. Med njimi so limfna drenaža, avtotransfuzija ozonirane krvi, magnetoterapija in intravenska suplementacija.

    Najnovejša pridobitev v tem protokolu je hiperbarična kisikova terapija (HBOT) – ekskluzivna storitev, ki jo v dentalnih ordinacijah srečamo izjemno redko. HBOT poteka v posebni tlačni komori, kjer pacient vdihuje 100-odstotni kisik pod povišanim tlakom. Ta metoda dokazano pospešuje celjenje tkiv, zmanjšuje tveganje za pooperacijske zaplete in optimizira dolgoročne rezultate implantoloških posegov. Prav zaradi te kombinacije strokovne odličnosti in inovativnih postopkov Ortoimplant DENTAL SPA velja za pionirja sodobne implantologije v regiji in širše.

     

    Strokovnost, ki navdihuje zaupanje

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec
    Dr. Zdenko Trampuš, DDS, je implantolog z več kot 32-letnimi kliničnimi izkušnjami in več kot desetletjem in pol dela z metodo All-on-4 in Zygoma All-on-4. Njegovo delo odlikuje natančnost, ki temelji na vrhunskem poznavanju anatomije, inovativnih tehnikah in predanosti doseganju dolgoročnih rezultatov. Pacienti ga opisujejo kot strokovnjaka, ki zna združiti tehnično odličnost z osebnim pristopom, ki vzbuja občutek miru in zaupanja že ob prvem stiku.

    Pod njegovim vodstvom Ortoimplant DENTAL SPA uspešno rešuje tudi najzahtevnejše primere, ki so drugje pogosto označeni kot brezupni. V kliniko prihajajo pacienti z vsega sveta – nekateri želijo estetsko popoln nasmeh, drugi spet normalno funkcijo ugriza, tretji pa poiščejo pomoč po več neuspelih poskusih zdravljenja v drugih ustanovah.

    Njegov mednarodni ugled temelji na izjemnih kliničnih rezultatih, predanosti stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in uporabi najnaprednejših tehnologij v implantologiji. Zaradi teh odlik se Ortoimplant DENTAL SPA uvršča med vodilne implantološke centre v regiji in na evropskem trgu.

    Zakaj izbrati Ortoimplant DENTAL SPA

    Če si želite trajne, estetske in funkcionalne rešitve za brezzobost, je Ortoimplant DENTAL SPA pravi naslov. Tu vas čaka celostni pristop, ki združuje vrhunsko implantologijo, uporabo najsodobnejših digitalnih tehnologij in popolno podporo pri okrevanju po posegu. Ekipa pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, že več kot 32 let uspešno rešuje tudi najzahtevnejše primere, za katere drugod rešitve niso našli.

    Rezervirajte svoj termin specialistično-diagnostičnega pregleda

    Brezplačni prvi pregled vključuje:

    • funkcionalno-diagnostični pregled,
    • ortopan 2D-diagnostiko,
    • digitalno 3D-slikanje zgornje in spodnje čeljusti (CBCT RTG),
    • specialistično obravnavo,
    • izdelavo in predstavitev terapevtskega načrta.

    Rezervirajte svoj termin na številki +385 1 3703 498 ali pa izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike. Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

    zobni vsadkiZygomaimplantologijaOrtoimplant DENTAL SPAdr. Zdenko TrampušAll-On-4
