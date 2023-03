Vsaka družba mora poskrbeti za tiste, ki sami tega ne zmorejo

V nadaljevanju preberite:

Med 243.000 ljudmi, ki živijo z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, so največja skupina, ki šteje kar 85.000 ljudi, upokojenci, oziroma podrobnejši pogled pokaže, da so to večinoma starejše ženske. Kako preživijo z mizerno pokojnino, nekateri prejemajo samo 200 ali 250 evrov na mesec, kakšne so njihove strategije preživetja in kako se je in se na revščino odziva država, bodo odkrivali v raziskavi Vsakdanje življenje in življenjski potek starih ljudi (65+), ki živijo v revščini.