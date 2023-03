Vsako obdobje preteklosti ima svoje korenine, ki ne smejo biti pozabljene

V nadaljevanju preberite:

Je otrok stare in nove Gorice. V stari se je rodil, v novi je zrasel in se po študiju zgodovine v Ljubljani tja vrnil, da bi sodeloval pri postavljanju muzejske dejavnosti na Goriškem. Zgodovina Goriške, predvsem narodnobuditeljski čas in obdobje do prve svetovne vojne, je bila središče njegovega zanimanja.