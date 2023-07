Z dobro vozniško kondicijo varno na cesto

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je bilo konec lanskega leta 384.028 imetnikov vozniških dovoljenj, ki so starejši od 61 let, to je 28 odstotkov vseh imetnikov. Od tega jih je bilo kar 784 starejših od 90 let. Lani se je skupaj zgodilo 18.714 prometnih nesreč, samo 13,5 odstotka so jih povzročili starejši od 65 let.

Z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah čim dlje počutili varne in čim dlje ostali mobilni, na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP) v sodelovanju z Generalno policijsko upravo (GPU), Darsom, Zvezo društev upokojencev Slovenije (Zdus), Rdečim križem Slovenije (RKS), univerzami za tretje življenjsko obdobje in drugimi izvajajo projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu.