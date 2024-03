Začeli bodo pogovore o novi metodologiji cen

V nadaljevanju preberite:

Šele v drugi polovici aprila bo znano, za koliko se bodo v povprečju ob redni marčevski uskladitvi zvišale cene oskrbnega dne v domovih za starejše, pravijo na ministrstvu za solidarno prihodnost (MSP), ker vloge domov za dvig oskrbnin še prihajajo. So pa znane nove povprečne cene zdravstvene nege v domovih za starejše, ki jih plačuje ZZZS, in se od februarja gibljejo od 20,12 do 26,86 evra na dan.

Anketa, ki so jo izvedli v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) in na katero je odgovorilo 43 domov za starejše, je pokazala, da bo cene oskrbe zvišalo 70 odstotkov domov. Med domovi, ki tokrat cen ne bodo spreminjali, so tudi takšni, ki bi to nujno potrebovali za vzdržno poslovanje, vendar jim omejevanje MSP tega ne omogoča. Gre predvsem za domove, ki so cene oskrbe spreminjali lani jeseni.