Zakon za polno vključevanje gluhoslepih v družbo

Do 3. maja je v javni obravnavi predlog zakona o uporabi jezika gluhoslepih.Pri pripravi predloga zakona o uporabi jezika gluhoslepih so sodelovali predstavniki stroke in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od leta 2023, pod koordinatorstvom kabineta predsednika vlade.

Predlog zakona ljudem z gluhoslepoto zagotavlja pravico do tolmača pred javnimi institucijami, do podporne osebe v obsegu največ 360 ur na leto, do razvoja jezika gluhoslepih ter pravico do učenja jezika gluhoslepih za osebe z gluhoslepoto, ki se ne šolajo, ter za starše otrok z gluhoslepoto in osebne asistente. Predvideva tudi ustanovitev sveta za jezik gluhoslepih, ki ga ustanovi vlada za zagotavljanje razvoja jezika gluhoslepih.

Pri zagovorniku načela enakosti, kjer so maja lani vladi priporočili pripravo predloga zakona, v katerem bo celovito urejen položaj gluhoslepih, pravijo, da njihova priporočila pri tem osnutku še niso upoštevana v celoti.