Zapomnite se jih: to so znaki možganske kapi

Hude nenalezljive bolezni so del nas in našega življenjskega cikla. Mednje spadajo srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen, bolezni kostno-mišičnega sistema, kronične bolezni dihal ter nekatere duševne bolezni.Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli več kot 15.000 ljudi, še okrog 5000 jih prizadene srčni infarkt. Možganska kap vsak dan prizadene v povprečju 10 ljudi, to je približno 3650 na leto, od tega jih skoraj polovica potrebuje rehabilitacijo. Strokovnjaki ocenjujejo, da se bo delež možganskih kapi z leti povečal, v letu 2035 naj bi jih bilo kar za 35 odstotkov več ko danes.