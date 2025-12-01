Zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni zahteva hitre in preventivne ukrepe

Združeni narodi so si tako v okviru svojih globalnih ciljev trajnostnega razvoja zastavili cilj, da do leta 2030 za tretjino zmanjšajo število prezgodnjih smrti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni.¹ Če želimo zaustaviti porast kroničnih nenalezljivih bolezni, moramo sprejeti nujne ukrepe za odpravo dejavnikov tveganja in ob tem veliko vlagati v izobraževanje najbolj ogroženih skupin in populacij. Zagotoviti moramo tudi razširljive in, kar je ključno, cenovno dostopne rešitve za tiste trge, ki nosijo največje breme krize nenalezljivih bolezni.

V znak ozaveščanja o pomenu pravočasnega ukrepanja ob kroničnih nenalezljivih boleznih trenutno poteka kampanja Življenje je pot, zdravje je cilj. Njen namen je ozaveščati javnost o pomenu preventive in zgodnjega ukrepanja na področju kronične ledvične bolezni, sladkorne bolezni tipa 2 in srčnega popuščanja. Kampanja skozi zgodbe resničnih ljudi prikazuje tako učinkovite ukrepe kot tudi zaplete, do katerih lahko pride, če ključnih dejavnikov tveganja ne obravnavamo pravočasno.

Kronična ledvična bolezen (video):

Zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni ni le naloga zdravstvenega sistema, temveč družbena odgovornost – saj lahko z zgodnjo diagnostiko, preventivnim ravnanjem in ustreznim obvladovanjem teh bolezni pomembno zmanjšamo breme za posameznika in družbo ter izboljšamo kakovost življenja bolnikov.

Srčno popuščanje (video):

Prav zaradi tega v družbi AstraZeneca verjamemo v svojo ključno vlogo pri doseganju boljših izidov za bolnike. Kronične nenalezljive bolezni nesorazmerno močno prizadenejo starejše ljudi ter ljudi v državah z nizkimi in srednjimi dohodki,² kjer neenakost pri zagotavljanju zdravstvenega varstva močno vpliva na izide zdravljenja. Prav zaradi tega si v družbi AstraZeneca prizadevamo odpraviti ovire za pravično zdravstveno oskrbo ter uvajamo pionirske rešitve za dostop in zdravljenje, ki spreminja pot bolnikov.

Kronična ledvična bolezen, sladkorna bolezen tipa 2 in srčno popuščanje – vse kronične nenalezljive bolezni – so daleč najpogostejši vzrok smrti na svetu, saj zaradi njih umre 41 milijonov ljudi in zajemajo 74 % vseh smrti na leto.² Največje breme in vpliv kroničnih nenalezljivih bolezni na bolnike in skupnosti nosijo države z nizkimi dohodki, saj se 77 % vseh smrti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni zgodi prav v teh državah.³

Sladkorna bolezen tipa 2 (video):

Reševanje kroničnih nenalezljivih bolezni, ki jih je v veliki meri mogoče preprečiti, zahteva celovit pristop, ki vključuje enakost na področju zdravja, razširljive rešitve za države z omejenimi viri in financiranjem ter spremembo pogleda na zdravstveno varstvo. Odpravljanje ovir za dostop do zdravstvenega varstva in izobraževanja, krepitev odpornosti zdravstvenega sistema ter odpravljanje glavnih dejavnikov tveganja – slabe prehrane, telesne nedejavnosti ter uporabe tobaka in alkohola – so ključni načini za zmanjšanje naraščajočega bremena.⁴ Poleg preprečevanja sta zgodnje odkrivanje in zagotavljanje zdravljenja ob pravem času dva ključna dejavnika pri spreminjanju izidov zdravljenja bolnikov.

Vlaganje v zdravje je naložba, ne strošek

Potreben je tudi obsežen premik v načinu obravnavanja zdravja, vključno s spremembo miselnosti, da se na zdravje gleda kot na strateško naložbo, s poudarkom na preprečevanju in pomoči pri zmanjševanju vpliva kroničnih nenalezljivih bolezni. To je mogoče doseči z razvojem infrastrukture za učinkovite sisteme zdravstvenega varstva, podpiranjem dolgoročnih rešitev in spodbujanjem reforme zdravstvenega varstva. Potrebne so preventivne strategije, povezane z oskrbo v celotnem življenjskem obdobju, podprte z zadostnimi zmogljivostmi, kar je eden največjih izzivov.

Pomembno je, da damo prednost preventivi, saj se številne kronične nenalezljive bolezni razvijejo zaradi nezdravih navad, ki se oblikujejo že v otroštvu in mladostništvu.⁵ Zato je ključno, da namenjamo poseben poudarek preprečevanju bolezni z izobraževanjem in partnerstvi ter sodelovanjem z organizacijami po vsem svetu, da bi vlagali v pobude skupnosti, programe, zagovorništvo in raziskave za reševanje te zdravstvene krize.

V družbi AstraZeneca tako upamo, da bomo z izobraževanjem in opolnomočenjem mladih odigrali ključno vlogo pri preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni, ustvarili bolj zdravo družbo in zmanjšali breme za zdravstvene sisteme. Z odpravljanjem ovir za enakost na področju zdravja, omogočanjem stroškovno učinkovitih rešitev in preoblikovanjem pristopa k zgodnjemu izobraževanju obstaja priložnost, da se obrne uničujoč vpliv kroničnih nenalezljivih bolezni in ukrepanje ZDAJ postane ključnega pomena.

Izvršni direktor družbe AstraZeneca Pascal Soriot je pred nedavnim dejal, da je Evropa povečala svoje obrambne izdatke, zdaj pa mora v spreminjajoči se svetovni ureditvi zaščititi svojo zdravstveno suverenost:

»Evropa mora več vlagati v tisto, kar je zanjo resnično pomembno. Do zdaj je povečala naložbe v obrambo, zdaj pa mora zaščititi svojo zdravstveno suverenost. Evropa za inovativna zdravila namenja bistveno manjši delež BDP-ja kot ZDA, zato zaostaja pri privabljanju naložb v raziskave in razvoj ter proizvodnjo, zaradi česar je ogrožena njena sposobnost varovanja zdravja lastnega prebivalstva.«⁶

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) je globalna biofarmacevtska družba, ki se osredotoča na odkrivanje, razvoj in trženje zdravil na recept na področju onkologije, redkih bolezni in biofarmacevtskih izdelkov, vključno s kardiovaskularnimi, ledvičnimi in metabolnimi ter respiratornimi in imunološkimi izdelki. Družba AstraZeneca s sedežem v Cambridgeu v Združenem kraljestvu posluje v več kot 100 državah, njena inovativna zdravila pa uporablja na milijone bolnikov po vsem svetu. Obiščite spletno stran astrazeneca.com in sledite družbi na Twitterju @AstraZeneca.

