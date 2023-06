Zdravljenje telesa ni dovolj, treba je zdraviti tudi dušo

V nadaljevanju preberite:

Pred več kot petdesetimi leti je Marija Vegelj Pirc, sobna zdravnica na Onkološkem inštitutu Ljubljana, bolnike ne samo zdravila, ampak se je z njimi tudi pogovarjala in jim nudila čustveno oporo. Postopoma in ne brez ovir je to preraslo v uveljavljeno medicinsko stroko, psihoonkologijo, ki pomaga pri celostnem zdravljenju človeka. Posledice drugačnega razumevanja bolnika so številne tudi zunaj medicine: od različnih oblik organizirane samopomoči bolnikov do ustanovitve Društva onkoloških bolnikov Slovenije ter Slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna.