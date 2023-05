Zdravstveni sistem lahko reši le sodelovanje različnih strok

V nadaljevanju preberite:

Čakalne dobe se daljšajo, zdravniki so čedalje težje dostopni. Problem njihovega pomanjkanja je političen in ni potreben. Od epidemije covida-19 se zdravimo na daljavo in v šali je večkrat slišati, da je edini moteč element v zdravstvu pacient. Imamo kakovosten zdravstveni sistem, ki pa se ni ustrezno prilagajal okoliščinam. Rešiti ga je mogoče le s prilagajanjem različnih strok, korak naprej bi lahko naredili s sodelovanjem in povezovanjem.

Tako so ugotavljali razpravljavci na okrogli mizi Javna razprava na temo zdravstvene reforme, ki je potekala na Dnevih medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v organizaciji Zdusa in Medgeneracijske koalicije Slovenije Mekos.