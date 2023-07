Želijo si manj pacientov z negativno izkušnjo

V nadaljevanju preberite:

Tako kot nekaj zadnjih let so bile tudi lani najpogosteje kršene pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter pravici do spoštovanja pacientovega časa in do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, ugotavljajo zastopniki pacientovih pravic v državnem poročilu o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2022.

Po slovenskih regijah skupaj deluje 13 nepoklicnih zastopnikov pacientovih pravic, ki po zakonu o pacientovih pravicah pacientom svetujejo, pomagajo ali jih zastopajo pri uresničevanju njihovih pravic. Pacienti so se pogosto pritoževali zaradi nedosegljivosti zdravnikov oziroma medicinskih sester. Po njihovem pripovedovanju se ti niso odzivali na telefonske klice in elektronsko pošto. Pacienti so bili nezadovoljni, ker so se morali za vsak pregled napovedati in nanj čakati tudi po več dni. Ko pa so prišli na pregled, so bile čakalnice po njihovih navedbah prazne. To naj bi se dogajalo tako pri izbranih osebnih zdravnikih kot pri zobozdravnikih. Starejši so se pritoževali nad naročanjem in komunikacijo z zdravniki po elektronski pošti, saj te ne znajo uporabljati. V zdravstvenem domu v Celju so to težavo rešili tako, da so v avlo postavili poštni nabiralnik. Vanj pacienti zdaj lahko odlagajo pisma, v katerih izrazijo svoje pisno izražene potrebe in želje glede zdravstvene obravnave. Pacienti so se pritoževali tudi zaradi odpovedi terminov, pri čemer novih niso dobili, čeprav so na posamezne storitve čakali po več mesecev, celo let.