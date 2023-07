Ob vprašanju »Ali bom umrla?« sva si z bolnico brez besed zrli v oči

V nadaljevanju preberite:

Redki sogovorniki pustijo tako blagodejen občutek kot primarijka Marija Vegelj Pirc. Umirjena, če ne že kar spokojna zdravnica odkrito govori in sprašuje o stvareh, o katerih razmišljamo ali jih načrtno puščamo ob strani: o življenju, ki je do nas enkrat prijazno, drugič robato, o nadlogah, pa o iskrenosti in prijaznosti, ki sta temelj vsakega odkritega odnosa. Triinosemdesetletna sogovornica je tudi zelo iskriva in optimistična oseba, ki je v več kot petdesetih letih dela, kot zdravnica na onkološkem inštitutu in kot prostovoljka, premikala meje mogočega. Zato, ker verjame v življenje.