Zpiz je kot velika tovarna dokumentov

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) so že leta 2009 vzpostavili e-storitve, ki jih nenehno razvijajo in širijo. Trenutno ima več kot 130.000 uporabnikov dostop do storitev eZpiz, ki zavarovancem in upokojencem omogočajo uporabo storitev zavoda od doma. Veseli so, da se uporaba storitev eZpiz stalno povečuje, v letu 2021 se je povečala za 66 odstotkov, lani za 35 odstotkov. Pomembno je, da so rešitve dobre, enostavne, nezapletene, preproste in občutljive.