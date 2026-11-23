V hladnejših dneh še posebej teknejo domače jedi, ki nas pogrejejo, za njihovo pripravo pa ne potrebujemo dragih sestavin ali več ur za štedilnikom.

Tokratni tedenski jedilnik Odprte kuhinje prinaša pet preprostih idej za kosila, s katerimi bo načrtovanje obrokov precej lažje.

Teden bomo začeli z dišečim karijem iz rumene buče, ki ga postrežemo z rižem, in nadaljevali s hitro zelenjavno juho. Sredi tedna bodo na vrsti pečenice, a tokrat nekoliko drugače – namesto s kislim zeljem jih bomo pripravili v čebulni omaki. V četrtek bodo zadišale testenine z zeljem in mletim mesom, petek pa bo rezerviran za ajdovo kašo z jajci.

Na Odprti kuhinji vas čaka vseh pet receptov z navodili za pripravo. Preverite, kaj bomo kuhali ta teden, in si olajšajte vsakodnevno vprašanje, kaj postaviti na mizo.