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    Kulinarika

    5 sladic za vikend, ki uspejo tudi manj spretnim v kuhinji

    Sočno sadje, nežne kreme in preprosti recepti: pet sladic za konec tedna, pri katerih je možnosti za napake res malo.
    Češpljev clafoutis FOTO: Sonja Ravbar
    Galerija
    Češpljev clafoutis FOTO: Sonja Ravbar
    Odprta kuhinja
    16. 8. 2026 | 07:55
    1:11
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    Vikend je kot nalašč za nekaj sladkega, a zaradi tega ni treba več ur preživeti v kuhinji. Na Odprti kuhinji smo zbrali pet preprostih sladic, ki naredijo vtis brez zapletene priprave. Med njimi so sadni kolači, francoska klasika, drobljenec in tudi sladica brez peke.

    češpljev clafoutis, ki ga je skoraj nemogoče pokvariti,

    sočen jogurtov kolač z borovnicami iz ene posode,

    plazma kocke z makom in belo čokolado brez peke,

    maskarponejev kolač s slivami,

    drobljenec s poletnim sadjem, pri katerem lahko brez skrbi improvizirate.

    Celoten izbor in recepte preberite na Odprti kuhinji.

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