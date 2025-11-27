Belokranjski džin v Las Vegasu med petimi najboljšimi na svetu

Džin črnomaljske destilarne Blackmill Distillery je po zlati medalji v Londonu zlato osvojil še v Las Vegasu. Na tekmovanju Las Vegas Global Spirit Awards je ŽivaGin, poimenovan po slovanski boginji, prejel 92 točk in se umestil med pet najbolje ocenjenih džinov na svetu.

Edinstven leseni kotel za maceracijo džina. FOTO: Marko Hlebec

Uspeh belokranjskega džina so opazili tudi pri ameriški reviji Forbes, kjer so ga opisali kot »džin z brinom v ospredju, ki predstavlja z zelišči bogate arome, dopolnjene s podtoni čebeljega voska in medu, drevesnim lubjem in nežnim koščičastim sadjem. V ustih je gladek, okusen in zeliščen, z okusi brina, sladkega korena in brezovega lubja, obložen s subtilnimi toni murv in marelic. Zaključek je suh in rahlo začinjen z obstojnimi notami voska in rahlo sadno grenkobo.«

ŽivaGin je džin namenjen predvsem za samostojno pitje kot aperativ ali digestiv, ne za mešanje s tonikom, dobro pa se poda tudi k sladicam, je pojasnil vodja destilarne Marko Hlebec. Številne sestavine, denimo šipek, murve, kamilice in brezovo lubje pridelujejo sami oziroma nabirajo po belokranjskih gozdovih. Tudi čebelji vosek je domač, je pojasnil Hlebec, ki je ponosen, da se džin lahko pohvali tudi s certifikatom Belokranjsko.

Še dodatna posebnost ŽivaGina pa je maceracija v posebnem lesenem kotlu, ki so ga izdelali sami prav v ta namen. Destilarna je namreč enota podjetja Svarog Sistemi, ki izdeluje profesionalno tehnično zahtevno destilacijsko opremo predvsem za destilarne na Škotskem, v Angliji in na Irskem.

Zahtevna birokracija v ZDA in Sloveniji

Pošiljanje vzorca džina na tekmovanje v ZDA je bilo zaradi ameriške birokracije zelo naporno, je pojasnil Hlebec, ki upa, da bo še ena zlata medalja s prestižnega tekmovanja žganih pijač v Las Vegasu (že spomladi je ŽivaGin v Angliji na tekmovanju žganih pijač London Spirits Competition osvojil 96 točk in zlato medaljo) prepričala večje slovenske trgovce, da bi pristopili k prodaji.

Trenutno je ŽivaGin namreč na prodaj predvsem pri ponudnikih iz Bele krajine, vendar pa je ena izmed večjih tržnih verig v Sloveniji že izrazila zanimanje zanj. Hlebca skrbi predvsem, kako ljudem predstaviti ŽivaGin, saj je oglaševanje alkoholnih pijač z več kot 15 odstotki alkohola prepovedano.

Vendar se Blackmill Distillery - poimenovanje seveda izhaja iz angleškega prevoda imena Črnomelj - kljub uspehom ne namerava ustaviti pri džinu. V načrtih imajo tudi pridelavo viskija, kar pa je, zaradi rigidnih birokratskih postopkov v Sloveniji, zelo kompliciran tek na dolge proge.