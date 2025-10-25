Benetke, karpačo in bellini: kako je umetnost postala okus

V zadnjih tednih smo pogosto brali, da se je v Piran vrnila umetnina, sakralno delo, ki prikazuje Marijo z Jezusom in šestimi svetniki. Dolgo je bila v Italiji, petin­osemdeset let, in zato gre za lep zgodovinski trenutek – slika se je namreč samo vrnila v cerkev, za katero jo je slavni beneški renesančni slikar Vittore Carpaccio, ki je zadnji del življenja preživel na naši obali, tudi ustvaril.

Novica me je zmedla, kajti zdelo se mi je, da je slika ves čas na svojem mestu – a v mislih, se izkaže, sem imela drugo. Zelo podoben motiv je namreč naslikal tudi za stolno cerkev v Kopru in tudi o tisti sliki smo pred kratkim brali, kajti z restavriranjem so ji povrnili nekdanji blišč.

In zakaj o tem razpredam v kuharski prilogi? Za trenutek se prestavimo v Benetke, v kuhinjo Giuseppeja Ciprianija. Vem, da bo ime zvenelo znano: gre za gastronomsko legendo, začetnika verige barov Harry's, ki so se iz Benetk razširili tudi v druge države. Cipriani pa je na otočku Giudecca, pet minut vožnje z vaporettom od »glavnega« dela Benetk, ustanovil še eno zatočišče za bogataše, hotel, ki še dandanes nosi njegovo ime, le lastništvo se je spremenilo, zdaj spada pod okrilje verige Belmond.

Šele pozneje sem se pozanimala o zgodovinskem ozadju, o zgodbi Giuseppeja Ciprianija, in zdaj mi ni več tako žal za tiste pol ure, kajti dejansko je bil bellini nenavadno lep: biserno rožnat, da ga nisem mogla nehati občudovati. Prav umetnina, v resnici.

Cipriani je izumil vsaj dva ikonična recepta: eden je za koktajl bellini – prosecco, pomešan s pirejem svežih belomesnatih breskev –, drugi je karpačo. Tega je menda sestavil zato, ker mu je neka bogata gospa, stranka, tožila, da ji je zdravnik naložil dieto, pri kateri se mora izogibati kuhanega mesa.

Mimogrede: to se mi je zdelo tako čudno, da sem šla preverit, ali kaj takega obstaja. In res, delovala naj bi protivnetno. Kakorkoli: Cipriani, kot pravi gostinec, je razmislil, potem pa narezal surovo govedino, kot dih tanko in prosojno, jo razporedil po krožniku in dodal nekaj omake iz domače majoneze, worcestrske omake, limonovega soka, soli, popra in nekaj mleka. Ne, mesa ni polagal na posteljico iz rukole, hvala za vprašanje. (Mimogrede: drugi vir pravi, da je recept izumila Olga, kuharica v njegovi kuhinji.)

Moral pa je biti Cipriani zanimiv človek, širok in razgledan, kajti jed je poimenoval po slikarju Vittoreju Carpacciu, enem od treh najbolj znanih slikarjev beneške renesanse. Barva govedine na krožniku ga je spomin­jala na rdeče odtenke, ki jih je videl na njegovih slikah, prav tedaj je bila menda obsežna razstava. Ko je začel mešati svoj znameniti koktajl, pa ga je poimenoval po odtenkih, ki jih je videl pri drugem znamenitem slikarju te trojice, Giovanniju Belliniju.

Pred kratkim me je neka priložnost ujela na vrtu omenjenega hotela, na Giudecci. V bazenu nedaleč stran so čofotali bogataši, v bližnjem kanalu so švigali filmski leseni gliserji, s katerim odhajajo po goste. Nisem bila ravno sproščena, priznam, niti ne zaradi tega, ker je tisti bellini stal več kot trideset evrov, ampak zato, ker je pač dejstvo, ne le moj vtis, da med tem jet-setom nimam kaj iskati.

