Birdie zapušča Trnovo in se seli na legendarno ljubljansko lokacijo

Eden najbolj prepoznavnih gostinskih prostorov v središču Ljubljane bo kmalu znova zaživel. Po odhodu restavracije JB Janeza Bratovža in kratki zgodbi ekipe, ki je prostore prevzela za njo, je zdaj znano, kdo prihaja na Miklošičevo.

Gre za dvojec, ki si je v zadnjih letih v Ljubljani ustvaril zvest krog gostov in prepoznaven kulinarični podpis. Tom Jaki in Vuk Greganović namreč na novo lokacijo selita Birdie, svojo priljubljeno restavracijo iz Trnovega. Nova vrata naj bi odprli že 25. novembra.

Toda novi Birdie ne bo poskušal posnemati nekdanjega JB. Greganović napoveduje, da bodo v zgodovinski prostor prenesli predvsem svoj značaj: domačne klasike, kakovostne sestavine, dobro vinsko karto in sproščeno vzdušje.

Kaj vse se bo spremenilo, zakaj sta se za selitev odločila tako hitro in kako bo videti novi Birdie, preberite na Odprtakuhinja.si.