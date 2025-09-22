Brezmejni okusi v Novi Gorici

Prihodnji konec tedna, od petka, 26. septembra, do nedelje, 28. septembra, bo v Novi Gorici pestro dnevno kulturno-kulinarično dogajanje, ki se bo zvečer prelilo v glasbene poslastice Brezmejne zabave. Gre za enega največjih kulinaričnih dogodkov v Sloveniji in tretji množični vrhunec Evropske prestolnice kulture 2025. Letošnja posebna izdaja priljubljenega festivala hrane Okusi ob meji bo prvič zasijala tudi v skupnem brezmejnem prostoru EPIC distrikta ob Trgu Evrope.

Okušali bomo lahko jedi v okviru Tedna restavracij na poti. FOTO: arhiv EPK

Od Super Osmice do prihodnosti hrane

Vsak dan med 12. in 20. uro bo živahni EPIC distrikt gostil raznolike kulinarične in kulturne programe. Obiskovalci bodo lahko raziskovali Okuse Evrope, se udeležili Laboratorija za prihodnost hrane, se sprehodili po Brezmejni vinski poti s 25 ponudniki Senza meje, okušali jedi v okviru Tedna restavracij na poti ter spremljali kuharske šove v edinstveni gostilni Super osmica. Otrokom bo namenjen ustvarjalni program Otročje lahko in PlayX, dodatno pa bo poskrbljeno za posebno doživetje z »vinskim vlakom«, ki bo iz Vipavske doline pripeljal naravnost v središče dogajanja.

Obiskovalci bodo lahko spremljali kuharske šove v edinstveni gostilni Super osmica. FOTO: Jernej Humar

Ko tradicija sreča znanost

Laboratorij za prihodnost hrane, uradni raziskovalno-inovacijski program GO! 2025, bo predstavil edinstvene izdelke, pri katerih se prepletajo tradicija, znanost in ustvarjalnost. Degustacije bodo pokazale, kako lokalna skupnost s sodobnimi tehnologijami razvija trajnostno, okusno in zdravo hrano prihodnosti.

V zadnjih dveh letih so raziskovali fermentacijo, destilacijo, pripravo kombuče in tinktur, varjenje piva, pa tudi inovacije na področju gob in biopolimerov iz micelija. Vrhunec strokovnega dela bo simpozij Klimatsko stoletje Goric, ki bo odprt za javnost in osvetlil vplive podnebnih sprememb na prehranjevanje prihodnosti.

GO! Pasta je čezmejni projekt, ki poudarja obstoječo dediščino polnjenih testenin v Zgornji Furlaniji in Goriški regiji: cjarsoni in idrijski žlikrofi. FOTO: Marko Čuk

Brezmejna zabava 3.0

Ob večerih bo festival začinila brezplačna Brezmejna zabava, ki bo vsak dan od 19. ure prinesla vrhunske glasbene nastope. V petek bo zažarela legendarna skupina Elevators z Big band orkestrom RTV Slovenija. V soboto bo sledil koncert Magnifica v okviru nove turneje Alpe-Adria, še pred njim pa prav posebno glasbeno sodelovanje s čezmejnim pihalnim orkestrom GONG Orchestra. Festival bo v nedeljo zaključil koncert domačega Big banda Nova z gosti z obeh strani meje.

Festivalske večere bo začinila brezplačna Brezmejna zabava, ki bo vsak dan od 19. ure prinesla vrhunske glasbene nastope – na primer v soboto bo koncert Magnifica v okviru njegove nove turneje Alpe-Adria. FOTO: Žan Osim

Čezmejno sodelovanje v praksi

Festival ne bo le kulinarično in glasbeno doživetje, temveč tudi priložnost za vpogled v uspešne zgodbe sodelovanja med državama. V petek bodo na Trgu Evrope v okviru dnevov odprtih vrat kohezijske politike predstavljeni primeri dobrih praks, dopolnjeni z vodenimi ogledi prenovljenega trga in tematskimi stojnicami.

