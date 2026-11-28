Brizgani piškoti sodijo med tiste praznične klasike, ki nas z nežnim vonjem po maslu in vanilji vedno znova spomnijo na domačo kuhinjo. So čudovito krhki, njihova priprava pa je nadvse preprosta, saj testa ni treba valjati ali izrezovati z modelčki.

S pomočjo slaščičarske vrečke in zvezdastega nastavka lahko iz ene same mase ustvarimo venčke, palčke, rozete in številne druge oblike. Nekatere napolnimo z marmelado, druge pomočimo v stopljeno čokolado ali posujemo s sesekljanimi oreščki. Tako brez dodatnega gnetenja testa nastane pisan pladenj prazničnega peciva.

Pri pripravi je pomembno, da je testo ravno prav mehko za brizganje, piškoti pa med peko ohranijo značilno obliko. Za njihovo posebno krhkost poskrbi tudi sestavina, ki je ne najdemo v vseh receptih za maslene piškote.

Priprava vam bo vzela približno 25 minut, peka pa le kakšnih deset.

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