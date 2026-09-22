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    Kulinarika

    Bučni pire za vso jesen: tako bo gost, okusen in vedno pri roki

    Bučni pire lahko pripravimo na več načinov, a niso vsi enako dobri. Preverite, kako dobiti najboljši okus in kako ga pravilno shraniti.
    Pečeno bučo spasiramo v gladek pire FOTO: GMVozd/Getty Images
    Galerija
    Pečeno bučo spasiramo v gladek pire FOTO: GMVozd/Getty Images
    M. D.
    22. 9. 2026 | 07:55
    1:30
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    Z začetkom jeseni se v kuhinji vse pogosteje znajdejo buče, iz katerih lahko pripravimo eno najbolj uporabnih osnov za sladke in slane jedi – bučni pire. Dodamo ga lahko juham, omakam, rižotam in njokom, pa tudi palačinkam, pecivu, pitam in drugim sladicam.

    Toda način priprave precej vpliva na končni rezultat. Če bučo kuhamo v vodi, je pire lahko bolj voden in manj izrazitega okusa, medtem ko s peko dobimo gostejšo, bolj aromatično osnovo. Pomembno je tudi, katero vrsto buče izberemo, kako jo spasiramo in kaj storiti, če je pire kljub vsemu preredek.

    Ker ga lahko pripravimo tudi na zalogo, je dobro poznati še pravila shranjevanja. Kako dolgo zdrži v hladilniku, kako ga zamrzniti in zakaj shranjevanje v kozarcih ni dobra zamisel?

    Na odprtakuhinja.si preverite celoten postopek in poiščite še 10 receptov, v katerih lahko porabite bučni pire.

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