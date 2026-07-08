Ciganski češnjev štrudelj: preprost recept brez vlečenega testa

Če vas od peke štrudlja odvrača priprava vlečenega testa, vas bo ta recept prijetno presenetil. Ciganski češnjev štrudelj temelji na preprostem suhem testu, med plasti pa se skrijejo sočne češnje in kremast skutni nadev. Priprava je hitra, sestavine preproste, rezultat pa sočna poletna sladica, ki jo lahko pripravite tudi z višnjami. To je eden tistih receptov, ki dokazujejo, da za odličen domač štrudelj ni treba biti mojster razvijanja testa.

Na Odprti kuhinji vas čaka recept z natančnimi količinami in postopkom priprave ter nasveti, kako pripraviti popolnoma sočen ciganski češnjev štrudelj in zakaj ta stara bližnjica navdušuje že več generacij gospodinj.