Izjemni uspeh naših vinarjev na največjem vinskem ocenjevanju

Slovenska vina so tudi letos pustila močan pečat na največjem svetovnem vinskem ocenjevanju Decanter World Wine Awards. Med skoraj 17.000 ocenjenimi vini sta platinasti medalji osvojili le dve slovenski etiketi, največ pozornosti pa je požel arhivski laški rizling pozne trgatve letnika 1993 iz kleti Puklavec Family Wines.

Vino je poleg 97 točk in platinaste medalje na Decanterju prejelo še zgodovinskih sto točk na državnem ocenjevanju Vino Slovenija v Gornji Radgoni. Uspeh dopolnjuje še enajst slovenskih vin z zlatimi medaljami, med njimi rebule, penine, malvazije in vrhunske zvrsti. Letošnje ocenjevanje je potrdilo tudi vse večje zanimanje za avtohtone sorte in vina srednjeevropskega prostora.



Celoten članek preberite na Odprtakuhinja.si.