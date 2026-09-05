Domače jušne kocke brez dodatkov: preprost recept za zalogo

Domače jušne kocke so preprost način, kako svežo zelenjavo spremenimo v praktično zalogo za vsakdanjo kuho. Korenje, zelena, por, čebula, peteršilj in česen se med počasnim dušenjem povežejo v aromatično osnovo, ki jo nato zmeljemo, zamrznemo in narežemo na priročne kocke. Tako imamo vedno pri roki dodatek za juhe, omake, rižote in enolončnice, pri tem pa sami odločamo, koliko soli bomo uporabili in kaj bo v mešanici. Brez nepotrebnih dodatkov in z okusom po pravi zelenjavi.

Priprava ni zahtevna, zahteva pa nekaj sekljanja in potrpežljivosti. Prav zato je lahko tudi dobra priložnost, da pri delu pomagajo otroci. Za lepšo barvo lahko dodamo malo kurkume, kocke pa v zamrzovalniku najbolje ohranijo kakovost prvih šest mesecev, uporabne pa so lahko tudi do enega leta. Ko jih potrebujemo, jih preprosto vzamemo iz zamrzovalnika in dodamo jedi med kuhanjem.

Natančen recept, količine sestavin in postopek priprave domačih jušnih kock najdete na Odprti kuhinji.