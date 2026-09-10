Fibermaxxing: Ali lahko pojemo preveč vlaknin? Kje je meja

Na družbenih omrežjih se je v zadnjih mesecih razširil nov prehranski trend – fibermaxxing. Njegovi privrženci skušajo v vsak obrok vključiti čim več prehranskih vlaknin, spremljajo njihov dnevni vnos in iščejo živila, s katerimi lahko številke še povečajo.

Izhodišče ni slabo. Večina odraslih namreč še vedno zaužije manj vlaknin, kot priporočajo prehranski strokovnjaki. A pri tem ne velja nujno pravilo, da je več vedno bolje. Nenadno povečanje vnosa lahko prinese napenjanje, vetrove, krče in druge prebavne težave, pomembno pa je tudi, iz katerih živil vlaknine dobimo.

Z doc. dr. Živo Lavriša z Inštituta za nutricionistiko smo preverili, koliko vlaknin odrasli dejansko potrebujemo, ali jih je mogoče zaužiti preveč, katere vrste so najkoristnejše in zakaj vlakninski praški niso enakovredna zamenjava za običajno hrano.

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