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    Kulinarika

    Fritto misto: Recept za hrustljave morske sadeže brez odvečne maščobe

    Fritto misto je italijanska klasika iz lignjev, kozic in rib. S temi triki bodo morski sadeži doma popolnoma hrustljavi in ne bodo vpili olja.
    Fritto misto je okus poletja, morja in italijanske sproščenosti. Foto: Jasmina Pirnar Krope
    Galerija
    Fritto misto je okus poletja, morja in italijanske sproščenosti. Foto: Jasmina Pirnar Krope
    Jasmina Pirnar Krope
    11. 7. 2026 | 08:00
    1:19
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    Na prvi pogled se zdi fritto misto preprosta jed, a popolnoma hrustljavi morski sadeži brez odvečne maščobe zahtevajo nekaj pomembnih pravil. Ključni so prava izbira moke, dobro osušene sestavine, dovolj vroče olje in cvrtje v manjših serijah. Prav te podrobnosti odločajo, ali bodo lignji, kozice in ribe lahki ter hrustljavi ali pa mehki in mastni. Z nekaj preverjenimi italijanskimi triki lahko tudi doma pripravite fritto misto, ki bo po okusu spominjal na najboljše obmorske trattorie.

    Na Odprti kuhinji vas čaka recept z natančnim postopkom priprave, nasveti za izbiro morskih sadežev, razlago, zakaj je riževa moka skrivnost popolne hrustljavosti, ter triki za uporabo tudi zamrznjenih morskih sadežev, da bo fritto misto uspel kot v Italiji.

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