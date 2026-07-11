Fritto misto: Recept za hrustljave morske sadeže brez odvečne maščobe

Na prvi pogled se zdi fritto misto preprosta jed, a popolnoma hrustljavi morski sadeži brez odvečne maščobe zahtevajo nekaj pomembnih pravil. Ključni so prava izbira moke, dobro osušene sestavine, dovolj vroče olje in cvrtje v manjših serijah. Prav te podrobnosti odločajo, ali bodo lignji, kozice in ribe lahki ter hrustljavi ali pa mehki in mastni. Z nekaj preverjenimi italijanskimi triki lahko tudi doma pripravite fritto misto, ki bo po okusu spominjal na najboljše obmorske trattorie.

Na Odprti kuhinji vas čaka recept z natančnim postopkom priprave, nasveti za izbiro morskih sadežev, razlago, zakaj je riževa moka skrivnost popolne hrustljavosti, ter triki za uporabo tudi zamrznjenih morskih sadežev, da bo fritto misto uspel kot v Italiji.