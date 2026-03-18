    Gault&Millau v Sloveniji prvič podelil pet kap, prejemnica ni presenečenje

    Štiri kape je prejelo 14 restavracij, tri kape pa 36, kar je največ doslej. Prvič so podelili pet kap, letošnji izbor zaznamuje val mladih šefov in novih imen.
    Ljubljana, 17. 3. 2026 FOTO: Voranc Vogel
    STA
    18. 3. 2026 | 09:35
    18. 3. 2026 | 10:17
    Eden najvplivnejših mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije Gault&Millau je letos v Slovenji prvič podelil pet kap, ki jih je prejela Hiša Franko iz Starega sela pri Kobaridu. Štiri kape je prejelo 14 restavracij, tri kape pa 36, kar je največ doslej. Šef leta je Jure Tomič iz Ošterije Debeluh iz Brežic.

    Več o podelitvi jutri v Delu, pogovor z Juretom Tomičem pa v soboto v prilogi Odprta kuhinja.

    V najnovejši izdaji je ekipa anonimnih ocenjevalcev ocenila več kot 200 restavracij, raziskovanje kulinarične scene pa je seglo tudi v manj izpostavljene dele države, kjer nastajajo nove zanimive zgodbe. Letošnji izbor zaznamuje tudi val mladih šefov in novih imen, ki prevzemajo gostilne, nadgrajujejo tradicijo in dvigujejo raven slovenske gastronomije, so danes sporočili iz Gault&Millau Slovenija, katerega glavni partner je Slovenska turistična organizacija (STO).

    Šef prihodnosti je Davor Arnautović (Vila Muhr, Bohinj), šefinja moderne tradicije Martina Breznik (Hiša Raduha, Luče), mladi talent Jurij Daolio (Doppler Estate, Kozjak nad Pesnico), najboljša slaščičarna Lolita (Ljubljana), najboljši pop - gre za kategorijo priljubljenih, dobro obiskanih, trendovskih in dostopnih restavracij - Vinoteka Movia (Ljubljana) in najboljša sommelierka Simona Česen (Wine bar Šuklje, Ljubljana).

    Nagrado štiri kape so prejele Gostilna Pri Lojzetu, Grič, Hiša Denk, Ošterija Debeluh, Restavracija Milka, Restavracija Pavus, Restavracija Strelec, Galerija okusov, Gostilna Mahorčič, Gostilna Repovž, JB Restavracija, Restavracija Mak, novouvrščeni sta DAM restavracija in Vila Muhr.

    PREBERITE ŠE -> Gostilna pri Lojzetu, dvorec Zemono: Jedi, ki vzbujajo spomine na otroštvo

    Prejemniki treh kap so Špacapanova hiša, Hiša Linhart, Hiša Raduha, Restavracija COB, Danilo - gostilna & vinoteka, Gostilna Krištof, Gostilna Rajh, Grad Štanjel Restaurant & Lounge bar, Hiša Fink, Majerija, Miza za štiri, Pen Klub restavracija, Restavracija Cubo, Restavracija Dveri-Pax, Restavracija Harfa, Restavracija Mangrt, Restavracija Posestva Gjerkeš, Restavracija Rizibizi, Bistro Štorja, Gostilna As, Gostilna Jež, Gostilna Rakar, Gostilna Vovko, Hiša Krasna, Pikol, Restavracija Calypso, Restavracija Hotela Marina, Restavracija Sophia, Restavracija Spargus, Stara gostilna, letos so se jim pridružili Restavracija Julijana, TAbar, Restavracija Plesnik, Aftr, Doppler Estate in Gostilna Podfarovž.

    Direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić je na tokovi razglasitvi v Ljubljani poudarila, da v slovenski gastronomiji vidijo izjemno generacijo mladih, ki prevzemajo restavracije in nadgrajujejo tradicijo slovenskih gostiln. »S tem tradicija dobiva nov ugled, hkrati pa se dviguje tudi kakovost celotne scene,« je dejala. Da se letos nekaj zelo dobrih restavracij zapira, je po njenem predvsem odraz trenutnega časa.

    Direktorica STO Maja Pak Olaj je dejala, da vodnik Gault&Millau pomembno prispeva k mednarodni prepoznavnosti gastronomije in umestitvi destinacij na globalni kulinarični zemljevid. »Tudi v Sloveniji spodbuja ustvarjalnost, dvig kakovosti in razvoj novih talentov ter nam prek medijskih in digitalnih objav pomaga dosegati milijonsko občinstvo na ključnih trgih,« je dodala.

    Sorodni članki

    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

    Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrade Gault in Millau

    Deseterica najbolje ocenjenih nespremenjena, chef leta garač iz Milke

    Nekaterim gostincem bo tokratna podelitev, imenovana Gala(ma) v Slonu, ostala v ­posebej močnem spominu.
    Karina Cunder Reščič 3. 4. 2024 | 09:19
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vrhunski turizem

    Čas je za novi luksuz

    Imamo vse možnosti, da privabimo turiste, ki si želijo avtentičnih doživetij. Vprašanje pa, ali bomo znali ohraniti svojo butičnost.
    Urša Izgoršek 8. 7. 2023 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kulinarika

    Chef leta Janez Bratovž: To je nagrada za strast

    Gault&Millau 2023: Najboljši so Hiša Franko, Gostilna pri Lojzetu, Hiša Denk, Ošterija Debeluh, Restavracija Mak, Strelec, Pavus, Grič, Milka in JB.
    Karina Cunder Reščič 11. 4. 2023 | 21:57
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Gault & Millau

    S štirimi kapami še dve novi restavraciji

    Med najboljšimi v Sloveniji za leto 2022 je osem restavracij, dva mlada talenta in dve priljubljeni zbirališči. Vodnik izide v drugi polovici marca.
    2. 3. 2022 | 08:30
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Vino

    Pogovoriti se moramo o slovenskem vinskem sektorju

    Na mizi je kozarec vina. Naloga je, da poveste sorto vina, regijo izvora, letnik in način pridelave. Na voljo imate vid, vonj, okus. Bi vam uspelo?
    28. 11. 2020 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost in politika

    Nekdanji direktor Sove osupel, kako lahko so slovensko elito vohuni ujeli v past

    Seveda nas lahko skrbi cel kup stvari s tem v zvezi, je dejal Iztok Podbregar, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in nekdanji direktor Sove.
    Novica Mihajlović 17. 3. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Odmeven odstop v ZDA: Teheran ni predstavljal neposredne grožnje

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    17. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijski trener ni skrival jeze, brez dlake na jeziku do pristojnih pri FIS

    Ni veliko manjkalo, da tudi slovenska skakalna asa Anže Lanišek in Domen Prevc minulo nedeljo ne bi nastopila na tekmi za svetovni pokal na Holmenkollnu.
    Miha Šimnovec 17. 3. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nevarni svet

    Trump noče več pomoči Natovih držav

    Ob evropski (in azijski) zavrnitvi pomoči pri zavarovanju Hormuške ožine je senator Lindsey Graham izjavil, da predsednika še nikoli ni slišal tako jeznega.
    Barbara Kramžar 17. 3. 2026 | 18:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Vlaki vse hitrejši, pravila ostajajo jasna

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    PETROL

    Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

    Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

    Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast.
    Promo Delo 7. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    DUBROVNIK

    Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

    Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
    Promo Slovenske novice 6. 1. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    18. 3. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    18. 3. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Glasovanje po pošti

    Vprašanje, ki združuje SDS in Svobodo ter Logarja in Levico

    Večina vprašanih anketirancev podpira širitev glasovanja. V Nemčiji je po pošti glasovalo skoraj 40 odstotkov ljudi.
    18. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Afriško prvenstvo

    Maročani za zeleno mizo do lovorike

    Iz senegalske nogometne zveze so že sporočili, da se bodo pritožili na odločitev prizivnega razsodišča.
    Miha Šimnovec 18. 3. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kulinarika

    Gault&Millau v Sloveniji prvič podelil pet kap, prejemnica ni presenečenje

    Štiri kape je prejelo 14 restavracij, tri kape pa 36, kar je največ doslej. Prvič so podelili pet kap, letošnji izbor zaznamuje val mladih šefov in novih imen.
    18. 3. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Cedevita Olimpija

    Mitrović se je prijel za glavo: Ni alibi, a ni pošteno

    Košarkarji Cedevite Olimpije so klonila v Bourgu z 79:83 in končali z nastopi v evropskem pokalu. Zvezdan Mitrović: Manjkalo je tudi malo sreče.
    Nejc Grilc 18. 3. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Afriško prvenstvo

    Maročani za zeleno mizo do lovorike

    Iz senegalske nogometne zveze so že sporočili, da se bodo pritožili na odločitev prizivnega razsodišča.
    Miha Šimnovec 18. 3. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kulinarika

    Gault&Millau v Sloveniji prvič podelil pet kap, prejemnica ni presenečenje

    Štiri kape je prejelo 14 restavracij, tri kape pa 36, kar je največ doslej. Prvič so podelili pet kap, letošnji izbor zaznamuje val mladih šefov in novih imen.
    18. 3. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Cedevita Olimpija

    Mitrović se je prijel za glavo: Ni alibi, a ni pošteno

    Košarkarji Cedevite Olimpije so klonila v Bourgu z 79:83 in končali z nastopi v evropskem pokalu. Zvezdan Mitrović: Manjkalo je tudi malo sreče.
    Nejc Grilc 18. 3. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    CRIKVENICA

    Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

    Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

    Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
    17. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vstopite v svet nišnih parfumov

    Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pogled iz vlaka razkriva prihodnost, o kateri bo kmalu govorila vsa Slovenija

    Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    NEGA KOŽE

    Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

    Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več

