Eden najvplivnejših mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije Gault&Millau je letos v Slovenji prvič podelil pet kap, ki jih je prejela Hiša Franko iz Starega sela pri Kobaridu. Štiri kape je prejelo 14 restavracij, tri kape pa 36, kar je največ doslej. Šef leta je Jure Tomič iz Ošterije Debeluh iz Brežic.

Več o podelitvi jutri v Delu, pogovor z Juretom Tomičem pa v soboto v prilogi Odprta kuhinja.

V najnovejši izdaji je ekipa anonimnih ocenjevalcev ocenila več kot 200 restavracij, raziskovanje kulinarične scene pa je seglo tudi v manj izpostavljene dele države, kjer nastajajo nove zanimive zgodbe. Letošnji izbor zaznamuje tudi val mladih šefov in novih imen, ki prevzemajo gostilne, nadgrajujejo tradicijo in dvigujejo raven slovenske gastronomije, so danes sporočili iz Gault&Millau Slovenija, katerega glavni partner je Slovenska turistična organizacija (STO).

Ljubljana, 17. 3. 2026 FOTO: Voranc Vogel

Šef prihodnosti je Davor Arnautović (Vila Muhr, Bohinj), šefinja moderne tradicije Martina Breznik (Hiša Raduha, Luče), mladi talent Jurij Daolio (Doppler Estate, Kozjak nad Pesnico), najboljša slaščičarna Lolita (Ljubljana), najboljši pop - gre za kategorijo priljubljenih, dobro obiskanih, trendovskih in dostopnih restavracij - Vinoteka Movia (Ljubljana) in najboljša sommelierka Simona Česen (Wine bar Šuklje, Ljubljana).

Ljubljana, 17. 3. 2026 FOTO: Voranc Vogel

Nagrado štiri kape so prejele Gostilna Pri Lojzetu, Grič, Hiša Denk, Ošterija Debeluh, Restavracija Milka, Restavracija Pavus, Restavracija Strelec, Galerija okusov, Gostilna Mahorčič, Gostilna Repovž, JB Restavracija, Restavracija Mak, novouvrščeni sta DAM restavracija in Vila Muhr.

Prejemniki treh kap so Špacapanova hiša, Hiša Linhart, Hiša Raduha, Restavracija COB, Danilo - gostilna & vinoteka, Gostilna Krištof, Gostilna Rajh, Grad Štanjel Restaurant & Lounge bar, Hiša Fink, Majerija, Miza za štiri, Pen Klub restavracija, Restavracija Cubo, Restavracija Dveri-Pax, Restavracija Harfa, Restavracija Mangrt, Restavracija Posestva Gjerkeš, Restavracija Rizibizi, Bistro Štorja, Gostilna As, Gostilna Jež, Gostilna Rakar, Gostilna Vovko, Hiša Krasna, Pikol, Restavracija Calypso, Restavracija Hotela Marina, Restavracija Sophia, Restavracija Spargus, Stara gostilna, letos so se jim pridružili Restavracija Julijana, TAbar, Restavracija Plesnik, Aftr, Doppler Estate in Gostilna Podfarovž.

Direktorica Gault&Millau Slovenija Mira Šemić je na tokovi razglasitvi v Ljubljani poudarila, da v slovenski gastronomiji vidijo izjemno generacijo mladih, ki prevzemajo restavracije in nadgrajujejo tradicijo slovenskih gostiln. »S tem tradicija dobiva nov ugled, hkrati pa se dviguje tudi kakovost celotne scene,« je dejala. Da se letos nekaj zelo dobrih restavracij zapira, je po njenem predvsem odraz trenutnega časa.

Direktorica STO Maja Pak Olaj je dejala, da vodnik Gault&Millau pomembno prispeva k mednarodni prepoznavnosti gastronomije in umestitvi destinacij na globalni kulinarični zemljevid. »Tudi v Sloveniji spodbuja ustvarjalnost, dvig kakovosti in razvoj novih talentov ter nam prek medijskih in digitalnih objav pomaga dosegati milijonsko občinstvo na ključnih trgih,« je dodala.