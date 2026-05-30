Gaziantep: turško mesto, kjer baklava ni sladica, ampak kulturna dediščina

Večina obiskovalcev Turčije se ustavi v Istanbulu, Kapadokiji ali na sredozemski obali, medtem ko Gaziantep ostaja skoraj neopažen. Prav zato je toliko bolj zanimiv. Mesto na jugovzhodu države slovi kot gastronomska prestolnica Turčije, kjer so pistacije del vsakdana, baklava zaščitena posebnost, tržnice pa še vedno živijo v ritmu nekdanje svilne poti. Med starodavnimi karavanseraji, podzemnimi kavarnami in muzeji mozaikov obiskovalec odkrije Turčijo, ki je množični turizem še ni spremenil. Kaj si ogledati, katere jedi pokusiti in zakaj je Gaziantep eno najbolj podcenjenih mest v regiji?

Pet razlogov za obisk

Gaziantep je na Unescovem seznamu mest ustvarjalne gastronomije.

Svetovno je znan po pistacijah in zaščiteni različici baklave.

Med najbolj značilnimi jedmi sta juhi beyran in juvalama.

Posebnost je kurdska kava menengič iz divjih pistacij.

Obiskovalci ne smejo izpustiti stare tržnice in muzeja mozaikov Zeugma.

Mesto je med tujimi turisti še vedno razmeroma neodkrito.

Celoten članek preberite na Odprti kuhinji.