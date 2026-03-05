  • Delo mediji d.o.o.
    Kulinarika

    Brici sporočajo: Od repa do glave bo »svinjsko dober kolinarični festival«

    V gradu Dobrovo v Goriških brdih bodo 14. in 15 marca uživali v dobrotah kolin na novem kulinaričnem festivalu.
    Ekipa, ki je zasnovala »svinjsko dober kolinarični« festival Od repa do glave; z leve Tina Gorjup, Tina Morel Podgornik, Sebastjan Mavrič, Tina Novak Samec, Uroš Klinec in Nejc Nikolavčič. Foto Rok Tamše
    Galerija
    Ekipa, ki je zasnovala »svinjsko dober kolinarični« festival Od repa do glave; z leve Tina Gorjup, Tina Morel Podgornik, Sebastjan Mavrič, Tina Novak Samec, Uroš Klinec in Nejc Nikolavčič. Foto Rok Tamše
    Rok Tamše
    5. 3. 2026 | 11:30
    5. 3. 2026 | 11:37
    8:14
    A+A-

    V Goriških brdih so se odločili, da prej kot običajno začnejo vabiti goste v svoje kraje v spomladanskem delu sezone. Domači gostinci in vinarji so v sodelovanju z občino Brda in njenim zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport zasnovali nov projekt, s katerim nameravajo obiskovalce premierno navdušiti 14. in 15. marca na gradu Dobrovo. Pripravljajo – dobesedno – »svinjsko dober kolinarični festival« Od repa do glave.

    Grad Dobrovo bo 14. in 15. marca prizorišče »svinjsko dobrega kolinaričnega festivala«. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič
    Grad Dobrovo bo 14. in 15. marca prizorišče »svinjsko dobrega kolinaričnega festivala«. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič

    Na predstavitvi novega kulinaričnega festivala so poudarili, da želijo na poučen in zabaven način hkrati predstaviti koline oziroma mesnine, ki nastanejo, ko Brici »obivajo prasca«, kakor v teh krajih poimenujejo koline. »Poznavanje in priljubljenost kolin sta morda malce zamrla, mi pa želimo s festivalom obuditi tradicijo predelave mesnin iz svinjskega mesa, saj smo v Brdih znani po naših pršutih in šalamih, čeprav nas ljudje bolj poznajo po odličnem vinu,« je dejala Tina Novak Samec, direktorica ZTKMŠ Brda. Kot pravi, želijo ob tem spodbuditi lokalne predelovalce mesnin, da morda še okrepijo to dejavnost. »Pobuda za festival je prišla od naših ljudi s terena, torej od gostincev in vinarjev. Še nikoli doslej se ni zgodilo, da bi na enem dogodku združili domala vse briške ponudnike. Tako bodo obiskovalci okušali degustacijske krožnike s pestro vsebino in različne sorte vina 21 gostincev, ki so si za spremljavo izbrali prav tako 21 briških vinarjev. Prepričani smo, da bo festival uspešnica,« je povedala Tina Novak Samec. Vrata gradu Dobrovo bodo odprta v soboto, 14. marca od 11. do 19. ure ter v nedeljo, 15. marca od 12. do 17. ure.

    1. festival Od repa do glave so v Vili Vipolže predstavili; z leve: Tina Morel Podgornik, Uroš Klinec, Tina Novak Samec, Sebastjan Mavrič in Nejc Nikolavčič. FOTO: Rok Tamše
    1. festival Od repa do glave so v Vili Vipolže predstavili; z leve: Tina Morel Podgornik, Uroš Klinec, Tina Novak Samec, Sebastjan Mavrič in Nejc Nikolavčič. FOTO: Rok Tamše

    Bečar ni mesar

    Na sobotni delavnici si bo mogoče ogledati razkosavanje prašiča, pripravo klobas in krodegin ter sodelovati pri strokovno vodeni šalamijadi z okušanjem salam lokalnih pridelovalcev. »Ljudem bomo prihranili umazano delo, jih bom pa poučil, kako izbrati meso, kako uporabiti posamezne dele prašiča, kaj početi z odpadom,« je pojasnil Nejc Nikolavčič iz Konvina, ki je pravi bečar. »Bečar ni mesar, je priučeni mojster za pridelavo klobas, salam in drugih mesnin. Učil se je od svojih prednikov, dela po občutku. Mislim, da bo delavnica pravo doživetje, ljudje bodo videli, kakšno je bilo delo bečarja skozi vso zimo,« je še razkril bečar Niko.

    Odlične mesnine pridelajo pri Klinčevih. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič
    Odlične mesnine pridelajo pri Klinčevih. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič

    Eden izmed manjših briških pridelovalcev mesnin je tudi Uroš Klinec. »Nejc oziroma Niko je tudi moj bečar. Vedeti morate, da je šalam v Brdih težko dobiti, saj je proizvodnja omejena. Morda bo v prihodnje bolje, kolege poskušamo motivirati tudi s prvo šalamijado. Naše izdelke bodo ocenjevali trije uveljavljeni poznavalci in mojstri v izdelavi mesnin Rasti Fakuč, Joško Sirk in Miro Hlede,« je strokovnjake predstavil Klinec.

    Tudi pršut in šalami del identitete

    Tako narežejo šalam v Hiši Marica in pri Belici. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič
    Tako narežejo šalam v Hiši Marica in pri Belici. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič

    Eden od članov organizacijske ekipe je tudi Sebastjan Mavrič iz Hiše Marica, ki ima s sodelavci že bogate izkušnje s festivalom Brda&vino, ta bo letos 25. aprila v srednjeveški vasici Šmartno. »V Brdih imamo res srečo z lego, podnebjem, zemljo in našim značajem. Zavedamo se, da se moramo skupaj potruditi in vztrajati v sodelovanju pri zdravih projektih. Tudi briški pršut in šalami so del Brd, izražajo našo identiteto. Verjamem, da bodo festival odlično sprejeli tako gostinci kot vinarji in predvsem obiskovalci, s katerimi želimo deliti naše življenje, delo in ustvarjanje. S tem dogodkom bi radi navdušili tudi mlade rodove, da nadaljujejo tudi tradicijo kolin oziroma so pozorni na domače mesnine, ki so nekaj posebnega,« je povedal Mavrič, medtem ko v Brdih že cvetijo marelice, v času festivala Od repa do glave pa naj bi po besedah organizatorjev zacvetele tudi že češnje. Čudovita naravna kulisa ob bogati kulinariki torej ne bo manjkala.

    Sistem kuponov

    Na festivalu bo veljal sistem kuponov. Za festivalski kozarec z vrečko boste odšteli 5 evrov, kupon za hrano stane 3 evre, kupon za kozarec vina 3 evre, steklenica vina je vredna 10 kuponov.

    Posebna doživetja

    Poseben poudarek letošnjega dogajanja bodo avtentična masterclass doživetja, kjer bodo obiskovalci od blizu spoznavali znanja, ki so se nekoč prenašala iz roda v rod. V ospredju bodo prikazi razkosavanja prašiča, priprave klobas, krodeginov in šalamov ter strokovno vodena izobraževalna delavnica - šalamjada z okušanjem salam različnih pridelovalcev – redka priložnost za neposreden vpogled v tradicijo, podprto s sodobnim strokovnim znanjem.

    Odlične mesnine pridelajo pri Klinčevih. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič
    Odlične mesnine pridelajo pri Klinčevih. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič

    MASTERCLASS – Predelava prašiča: »Bečar ni mesar«

    Posebna kulinarična delavnica je posvečena celostni predelavi prašiča. Udeleženci bodo spremljali strokovno razkosavanje ter nadaljnjo predelavo mesa – od razreza posameznih kosov do mletja in izdelave klobas, krodeginov, šalamov. Poudarek bo na pravilni uporabi vsakega dela živali, odgovornem pristopu in načelu, da ne gre nič v nič. Delavnica združuje tradicijo mesarske obrti, praktično znanje in spoštovanje do surovine ter ponuja poglobljeno izkušnjo razumevanja predelave mesa v praksi.

    Sobota, 14. 3. ob 12.00 in 16.00

    Cena: 30 € (število mest omejeno, prijave na tic@brda.si)

    Odlične mesnine pridelajo pri Klinčevih. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič
    Odlične mesnine pridelajo pri Klinčevih. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič

    MASTERCLASS – Šalamjada: »Od mufe do fete«

    Poglobljena izobraževalna delavnica je namenjena vsem, ki želijo salamo razumeti celostno – od sestavin, priprave mesa in pomena »mufe« (plesen) do kriterijev za strokovno ocenjevanje končne fete na krožniku. Ne gre zgolj za okušanje, temveč za razumevanje procesov, najpogostejših napak in kriterijev, ki ločijo povprečno salamo od vrhunske.

    Sobota, 14. 3. ob 14.00

    Cena: 20 € (število mest omejeno, prijave na tic@brda.si)

    Sodelujoči briški gostinci in vinarji

    Domačija Belica/vina Belica

    Domačija kmetija Kabaj Morel/vina Kabaj Morel

    Gostilna Sergio/vina Sylvmann

    Restavracija Gredič/vina Ferdinand

    Hiša Marica/vina Ščurek

    Nejka in Uroš Klinec/vina Edvard Reya

    Oštarija Klinec/vina Klinec

    Pizzeria Pr'Andreju/vina Aleksander

    Restavracija Hotel Venko/vina Klet Brda

    Turistična kmetija Kont/vina Malin

    Turistična kmetija Štanfel/vina Peršolja

    Turistična kmetija Breg/vina Čarga

    Vino@modana restavracija/vina Šibav

    Kamp Brda restavracija/vina Valentinčič

    Belvin/vina Pulec

    Konvin/vina Movia

    Pršutera Brda/vina Sosolič

    Restavracija Grad Dobrovo/vina Iaquin

    Gostilna pri Marjotu/vina Zalatel

    Tavarneta Estate restavracija/vina Bužinel

    Oljčni bar Šmartno/vina Kristalvin

    Kavarna in slaščičarna Mjrka

    Kubrata Zbrd – žganjekuha

    Brda, kulinarika, festival Od repa do glave, turizem, grad Dobrovo, Tina Novak Samec

