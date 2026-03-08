Gospodinja ali gospodinjski suženj? Resnica o delitvi dela doma

Govoriti o gospodinjah je danes precej politično nekorekten šport. Zlasti okoli osmega marca takoj dobiš etiketo konservativca, ki je zgrešil vlak, in te pošljejo naravnost v 19. stoletje.

Ampak jaz sem ponosna šefinja gospodinjstva, v katerem se opravila ne delijo ravno na pol. Včasih skuham in pospravim sama, včasih samo skuham, in kdor se javi, ta pospravi. Lahko pa je obratno – nekdo skuha, jaz pospravim. A se zgodi tudi, da včasih niti ne skuham niti ne pospravim. Skratka, delitev nalog v našem gospodinjstvu je precej fleksibilna. Je pa res, da v ključnem trenutku, ko izbiramo posodo, prt ali kavni avtomat, sem tista, ki reče: »Jaz sem gospodinja, jaz odločam!« (Tudi in predvsem, ko gre za barvo.) Življenje me je naučilo, da je lahko gospodinjstvo demokracija do trenutka, ko pridemo do estetskih vprašanj.

Mlajše generacije menda delitev gospodinjskih nalog jemljejo zelo resno, skoraj kot v kakšni korporaciji. »Jaz odnesem smeti, ti obesiš perilo. Jaz ta teden likam, ti pa posesaš stanovanje. Jaz čistim okna, ti kletko za hrčka.« Zveni kot dobro organiziran podjetniški model, pri katerem so naloge jasno razdeljene, roki spoštovani in improvizacije ni. Seveda je vprašanje, ali so se tega naučili pri starših, ampak kje pa bi se lahko?

Mnogi raziskovalci pravijo, da je delitev opravil ključnega pomena za zadovoljstvo v zakonu, in kar 56 odstotkov odraslih v ZDA to navaja kot zelo pomembno. Seveda, vse deluje lepo na papirju, vendar v praksi ženske še vedno pogosteje opravljajo vsakodnevna opravila, kot sta čiščenje in kuhanje (65 odstotkov), medtem ko moški prevzemajo naloge na prostem (65 odstotkov). Številke in odstotki so sicer zanimivi, ampak še vedno govorimo o življenju, ki včasih ne sledi strokovnim študijam in nasvetom.

Tudi stališča naših prijateljev in znancev, ljudi, ki nas obkrožajo, vplivajo na to, kako si delimo naloge. V parih, ki imajo liberalen pogled na družbo, so naloge pogosto bolj enakomerno razdeljene. Po drugi strani pa ženske z bolj tradicionalnim pogledom običajno opravljajo več gospodinjskih del. Napovedi strokovnjakov pravijo, da bi v prihodnosti lahko dosegli skoraj simetrično delitev gospodinjskih del med part­nerjema, če bi jih 20 odstotkov moških opravljalo več, 20 odstotkov manj, preostalih 60 odstotkov pa bi si delo razdelilo enakovredno. No, da vidimo, ali bomo vsi kdaj prišli do takšne simetrije, še posebno ko je čas za takšno moško nalogo, kot je čiščenje sifona. Je to vredno več ali manj od petih litrov sveže kuhane goveje juhe ali petih kilogramov opranega in zlikanega perila, ki pristane v omari?

Pred časom mi je znanka, ki je v zrelih letih srečala ljubezen svojega življenja (in se tudi poročila), potožila, da je imel njen dragi prej slabo razmerje. Njegova žena ni delala nič, njega pa je – kot je rekla – natrenirala za pravega »gospodinjskega sužnja«, ki je kuhal, pomival, nakupoval. Bila je ogorčena in celo malo užal­jena, in to kar v imenu ženskega spola. Ves čas poslušamo o enakopravnosti, a po drugi strani si tudi gospodinjskega sužnja moškega spola ne želimo. Pa karkoli že to pomeni.