Gostiteljica iz Celja, ki za noč čarovnic svoj dom spremeni v pravljico (VIDEO)

Bučna juha v velikanskem bakrenem kotlu, krvavo rdeči koktajli in miza, ob kateri bi obstale tudi čarovnice. Barbara Kotnik je za noč čarovnic svoj dom v Celju spremenila v prizorišče gostije, na kateri je vsak kotiček skrival presenečenje.

V rubriki Gostitelji po srcu smo jo obiskali še pred prihodom drugih gostov in pokukali v zakulisje priprav. Med starinskim porcelanom, vijoličastim žametom in zlatimi svečniki smo odkrivali, kako nastane pogrinjek, za katerega ne potrebujemo enotnega servisa. Na jedilniku so se zvrstile bučne dobrote, od kremaste juhe brez smetane do pite z lešnikovim testom. In ne, niti tako zavzeti gostiteljici na dan našega obiska ni uspelo uresničiti vsega, kar si je zamislila.

Toda Barbara ima še en nasvet: gostov ne zadržujte ves čas za mizo. Kako to izpelje in zakaj je na njeni terasi visela izrezljana repa?

Celotno zgodbo in video, v katerem razkrivamo vse čarobne podrobnosti gostije, si oglejte na odprtakuhinja.si.