Italijanska uspešnica iz buče: Tako hrustljave zagotovo še niste jedli

Jesen je čas buč, ki jih najpogosteje pripravljamo v juhah, rižotah ali pečemo v pečici. A iz te vsestranske sestavine lahko nastane tudi nekaj povsem drugačnega – tanka, zlato zapečena in neverjetno hrustljava italijanska poslastica, ki navduši že ob prvem grižljaju.

Imenuje se schiacciata di zucca oziroma bučna schiacciata. Gre za preprosto jed, ki jo lahko ponudimo kot prigrizek, lahko večerjo ali prilogo. Njena največja prednost je, da ne potrebujemo kvasa, dolgega vzhajanja ali posebnih kuharskih spretnosti.

Buča se odlično ujame s parmezanom, oljčnim oljem in dišečim rožmarinom, med peko pa se vse sestavine povežejo v okusno jesensko dobroto. Še posebej mamljivi so hrustljavo zapečeni robovi.

Kako pripraviti maso, kako tanko jo razporediti po pekaču in kaj je skrivnost popolne hrustljavosti?

Celoten recept z natančnimi količinami, postopkom priprave in idejami za postrežbo poiščite na portalu Odprta kuhinja.