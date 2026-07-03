Iz domačih paradižnikov pripravite viralni poletni namaz, ki gre na vse

Ko domači paradižniki dozorijo do popolnosti, si zaslužijo več kot le mesto v solati. Na družbenih omrežjih je v zadnjem času velik hit preprost namaz iz pečenih paradižnikov, ki navdušuje z intenzivnim okusom in presenetljivo vsestranskostjo. Namažete ga lahko na kruh, ponudite ob krekerjih, ga uporabite kot pomako ali z njim obogatite testenine in sendviče. Priprava ne zahteva veliko časa, rezultat pa je recept, po katerem boste posegli vedno znova. Trend domačih zelenjavnih namazov je letos med najbolj priljubljenimi poletnimi kulinaričnimi idejami.

Kaj vse potrebujete, kako pripraviti popolno kremasto teksturo in katere sestavine poskrbijo za poln okus, preverite v receptu na Odprti kuhinji.