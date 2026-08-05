Iz financ med najboljše picopeke Evrope: neverjetna pot Grega Yurkovicha

Greg Yurkovich še pred nekaj leti o picah ni vedel nič. Po izobrazbi je politolog, delal je v financah in se ukvarjal z naložbami v zasebni kapital, nato pa ga je splet naključij pripeljal v gostinstvo. Po uspehu z burgerji je sprejel nov izziv in se odpravil v Neapelj, kjer se je od začetnika, ki je prvo pico povsem uničil, z vztrajnim učenjem in stotinami ponovitev izoblikoval v vrhunskega picopeka.

Danes v Pop's Pizza Place pripravljajo testo z vinsko osnovanimi drožmi, 36-urno fermentacijo in natančno izbranimi italijanskimi sestavinami, picerija pa se je uvrstila na 34. mesto lestvice 50 Top Pizza Europe. Yurkovich pri delu združuje disciplino nekdanjega športnika, analitičnost finančnika in prepričanje, da mora gost vedno dobiti več, kot je pričakoval. Kako je Kalifornijo zamenjal za Ljubljano, zakaj ga je osvojil Neapelj in kaj se skriva za njegovim uspehom, preberite na Odprtakuhinja.si v poglobljenem portretu tega izjemnega mojstra pice.