Jabolčni drobljenec: preprosta jesenska sladica, ki vedno uspe

Ko se dnevi ohladijo, so jabolčne sladice znova med tistimi, ki najbolj zadišijo iz pečice. Jabolčni drobljenec je pri tem ena najpreprostejših izbir, saj zanj ne potrebujemo zahtevnega testa, mešalnika ali posebnega slaščičarskega znanja.

Pod zlato zapečeno in hrustljavo plastjo se skrivajo mehka, sočna jabolka, odišavljena s cimetom, vaniljo in limono. Za še bolj hrustljav rezultat lahko drobljencu dodamo ovsene kosmiče in nasekljane oreščke. Sladica je najboljša še nekoliko topla, ko ji lahko dodamo tudi kepico vaniljevega sladoleda.

Pomembna je tudi izbira jabolk – najbolje se obnese kombinacija sladkih in nekoliko bolj kislih sort, saj tako okus ni preveč enoličen.

Celoten recept, natančne količine sestavin in postopek priprave najdete na odprtakuhinja.si.