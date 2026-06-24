Jagodne peclje običajno zavržemo, iz njih pa nastane odličen domač sirup

Jagode sodijo med najbolj priljubljene sadeže zgodnjega poletja, a pri njihovem čiščenju pogosto zavržemo precej več, kot bi bilo treba. Peclji z ostanki ploda navadno končajo na kompostu, čeprav se v njih še vedno skriva nekaj okusa in arome. Z malo iznajdljivosti jih lahko spremenimo v nežen domač sirup, ki se odlično poda vodi, limonadi, ledenemu čaju, jogurtu ali sladoledu. Gre za preprost trik, ki so ga poznale že naše babice, danes pa ga ponovno odkrivajo ljubitelji varčne in trajnostne kuhinje.



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