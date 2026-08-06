Janža Dolinšek: pustila je varno službo in si z glino ustvarila svobodo

Janža Dolinšek je življenje v mestnem vrvežu zamenjala za dom v naravi, pisarniško varnost pa za samostojno ustvarjalno pot. Danes v studiu ob hiši oblikuje keramiko, vodi delavnice in obiskovalcem odpira vrata v svet, kjer uspeh ni povezan z množičnostjo, temveč s svobodo, smislom in časom za stvari, ki jo zares veselijo. Do tega ni prišla po bližnjici. Nekdanja vrhunska košarkarica je vztrajnost, disciplino in pogum s športnega igrišča prenesla v delo z glino, pri katerem je našla svoj ustvarjalni jezik.

Pomemben preobrat je doživela, ko je po odhodu iz službe postala vajenka priznane keramičarke Hane Karim. Zdaj skupaj s partnerjem živi v sanjskem domu blizu Grosuplja, kjer narava narekuje počasnejši ritem, ona pa premišljeno gradi posel po svojih merilih. V zgodbi razkriva tudi, zakaj si ne želi množičnosti in kako varuje mejo med delom ter zasebnostjo. Njeno zgodbo o tveganju, ustvarjanju in življenju po svoje preberite na portalu odprtakuhinja.si.